Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, почему израильтяне протестуют против судебной реформы Нетаньяху, а также рассказал, как она может повлиять на ситуацию в стране и отношения с США.

Смотрите также Противоречивая реформа: сотни тысяч людей в Израиле вышли на протесты – возникли первые стычки

Протесты в Израиле: хронология событий

В Израиле вечером 26 марта тысячи человек вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямин Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы.

Десятки тысяч демонстрантов перекрыли большую автомагистраль Аялон в Тель-Авиве, они разожгли костер на трассе и оставались там всю ночь.

С самого начала протестов полиция пыталась разогнать протестующих. Однако это вызвало лишь усугубление протестных настроений. Позже протестующим удалось прорваться в резиденцию главы правительства в Иерусалиме.

По оценке СМИ, на акциях только в Тель-Авиве собралось около 60 тысяч человек. Ряд экспертов заявляют, что по всей стране ночью в демонстрациях принимали участие до 200 тысяч человек. Однако к утру их стало еще больше.

Ближе к утру полиция силой частично разогнала массовый протест в Тель-Авиве. Против демонстрантов использовали водометы.

Центральная улица в Тель-Авиве была заблокирована около пяти часов, после чего полиция решила зачищать ее. В частности, было замечено, что колонна полиции на лошадях пробивается в толпу, а десятки офицеров продвигаются к протестующим в шеренге, сопровождаемые тяжелыми автомобилями с мигалками.

Позже против демонстрантов стали применять водометы. В конце концов полиции удалось оттеснить протестующих на холм рядом с шоссе, откуда протест продолжился, но полиция решила и оттуда прогнать активистов.

Местные телеканалы уверяли, что якобы полиция вела переговоры с демонстрантами, прежде чем применить силу, и большинство демонстрантов сошли с дороги, но некоторые остались, отказываясь сдвинуться с места.

Уже к утру стало известно, что крупнейший в Израиле аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты самолетов в понедельник из-за забастовки, к проведению которой призвал профсоюз "Гистадрут" в знак протеста против судебной реформы.

Канал CNN сообщает, что глава Главы Всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид объявил об "исторической" всеобщей забастовке, чтобы "остановить эту судебную революцию и безумие".

Спикер администрации аэропортов Израиля Офер Лефлер сообщил утром, что все вылеты отменены, а что касается прибывающих самолетов, то к посадке будут допущены только те рейсы, которые уже находятся в небе. По его словам, аэропорт ожидает около 70 000 пассажиров в понедельник, половина из которых взлетит, а половина приземлится.

Что вызвало протестные настроения у израильтян

Однако важно понять – что именно вызвало такую реакцию израильтян? Следует напомнить, что 26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу национальной безопасности.

Он призвал Нетаньяху все же прислушаться к народу Израиля, ведь по разным оценкам предварительный протест 11 марта собрал на улицах Израиля около 500 тысяч человек. И это что-то и значит.

Углубление раскола проникает в военные и оборонные институты – явная, непосредственная и реальная угроза безопасности Израиля. Я поддерживаю реформирование системы правосудия, но это должно быть сделано с одобрения общества. План пересмотра судебной системы, объявленный 4 января, ввел Израиль в тяжелейший политический кризис за последние годы и массовые протесты, в которых участвовали одномоментно до 500 тысяч человек,

– сказал Галант.

И что сделал в ответ премьер Нетаньяху? Он в тот же день отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта после его несогласия с судебной реформой.

Нетаньяху заявил Галанту, что он потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства". Теперь у израильского премьера 48 часов, чтобы назначить нового министра обороны.

И такая реакция Нетаньяху и вызвала еще большее возмущение израильского народа, который и вышел на протест накануне. Вдобавок к этому, стоит сказать, что Нетаньяху накануне продвинул еще и закон, который, по сути, обезопасит его от отставки за проведение судебной реформы.

Уже известно, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить судебную реформу на фоне массовых протестов.

Он считает, что реформа может угрожать безопасности и экономике страны. То есть Герцог по сути поддержал тезис министра обороны Израиля, которого Нетаньяху отправил в отставку.

Президент Израиля заявил, что всем фракциям Кнессета необходимо "поставить граждан превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления".

Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс,

– сказал Герцог.

Белый дом также призвал власти Израиля найти компромисс во внутренней политике на фоне массовых протестов. Руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил, что именно демократические ценности всегда должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений.

Согласно заявлению Уотсона, демократические общества укрепляются благодаря системе сдержек и противовесов. То есть это намек на то, что улицу все же нужно услышать.

Кроме того, уже известно, что в знак протеста генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир после 18 месяцев работы подал в отставку.

В своем заявлении он добавил, что после решения Нетаньяху уволить министра обороны, он больше не может продолжать представлять это правительство.

Пора мне присоединиться к борьбе за будущее Израиля,

– сказал он.

Что не так с судебной реформой в Израиле

Но что же там за судебная реформа такая, что из-за нее такой переполох? Если очень просто, то, по сути, судебная реформа даст израильскому парламенту, Кнессету, а значит и правящим партиям, больше контроля над судебной системой Израиля.

От того, как отбираются судьи, до того, по каким законам Верховный суд может принимать решения, а также дать парламенту полномочия отменять решение Верховного суда.

И такие изменения могут стать наиболее значительными изменениями в судебной системе Израиля с его основания в 1948 году. Но говорить о том, что судебная реформа не нужна – тоже неправильно. И здесь нужно очень осторожно делать выводы.

Дело в том, что формально у Израиля нет принятой конституции, а лишь определенный набор законов. А это делает Верховный суд еще мощнее и с этим нужно было что-то делать.

Судебная реформа, которая вызвала возмущение – это пакет законопроектов, которые должны пройти три голосования в Кнессете, прежде чем они станут законом. Для правительства Нетаньяху важен законопроект, который изменяет состав комитета из девяти членов, который избирает судей.

Правительство хочет больше мест в этом комитете. В пользу такой позиции Нетаньяху уверяет, что Верховный суд стал замкнутой, элитарной группой, не представляющей израильский народ. Кроме того, Верховный суд часто берет на себя совершенно несвойственные ему полномочия. В пользу своей позиции Нетаньяху указывает на политику США, где политики контролируют, каких именно федеральных судей назначают.

Есть еще один законопроект, который продвигает правительство Нетаньяху – парламент сможет отменять решение Верховного суда. И позицию по поводу такого положения озвучил министр юстиции Израиля Яров Левин.

Мы идем на выборы, голосуем, и то и дело за нас решают люди, которых мы не выбирали. Верховный суд не должен вмешиваться в волеизъявление людей, голосующих за политиков во власть. У него должны быть другие полномочия,

– сказал Левин.

Но почему же тогда израильтяне недовольны судебной реформой? Дело в том, что есть еще один законопроект в рамках реформы, фактически устанавливающий нормы по которым действующего премьер-министра Израиля практически невозможно отправить в отставку.

Согласно законопроекту, в отставку можно отправить премьера, только если это поддержит две трети Кнессета. Да еще и причины для отставки ограничиваются физической и умственной недееспособностью премьера.

Критики правительства говорят, что Нетаньяху продвигает реформу из-за собственного судебного процесса по делу о коррупции, где его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

То есть протестующие считают, что Нетаньяху перерабатывает закон под себя. Кроме того, критики Нетаньяху утверждают, что если правительство будет иметь большее влияние на назначение судей, то эти судьи будут работать в пользу Нетаньяху.

К чему здесь палестинский вопрос

Но это еще не все, ведь здесь возникает и палестинский вопрос, к которому Нетаньяху относится довольно критично, или даже радикально.

Оппозиция сейчас обеспокоена тем, что если у политики будут больше контроля над Верховным судом, это повлияет на права меньшинств в Израиле, особенно проживающих в стране палестинцев.

А это может сильно усугубить отношения Израиля и США. Например, в прошлом году разгорелся скандал относительно выселения палестинцев в Восточном Иерусалиме. И именно суд остановил этот процесс.

Итак, вопрос о судебной реформе в Израиле – очень спорный. А значит, просто так его решить – сложно.