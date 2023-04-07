Стрілянина чи наїзд автівкою на людей: ЗМІ пишуть про жахливий теракт в Тель-Авіві

В одному з найбільших міст Ізраїля трапився жахливий теракт. Власне, ймовірно, чоловік-араб відрив вогонь по людях. Разом з тим, вочевидь, він хотів переїхати їх своєю автівкою перед тим, однак певні ЗМІ володіють трохи іншою інформацією.

У п'ятницю, 7 квітня, у Тель-Авіві чоловік хотів переїхати машиною пішоходів, а потім розпочав стрілянину. Принаймні про це про це повідомили певні телеграм-канали. Водночас більш солідні медіа стверджують, зокрема JPost, що йдеться в цьому випадку про двох різних людей.

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Два теракти з різницею у декілька хвилин

Як написали спершу певні інформаційні ресурси, автомобіль в'їхав у людей біля парку Чарльза Клора на березі моря. Внаслідок цього постраждали шестеро людей, одна особа загинула.

Разом з тим поліція повідомляла, що нападник "нейтралізований", а в МЗС Ізраїлю одразу назвало те, що сталося, – терактом.

Водночас, скоріш за все, що йдеться про два напади, які скоїли дві різні людини з різницею в кілька хвилин.

За версією JPost, спочатку у районі променаду злочинець відкрив стрілянину. Нападника вбито. У другому випадку зловмисник навмисно спрямував автомобіль на пішоходів на вулиці Кауфманна, його затримала поліція,

– повідомляє одне з джерел.

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Цими днями Ліван запустив по Ізраїлю 34 ракети, 25 з них вдалось збити системам ППО. Згодом речник армії оборони країни (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі запевнив, що за ракетним обстрілом з Лівану стоїть угруповання ХАМАС, яке базується в Секторі Гази.

Власне, в Єрусалимі не забарились з відповіддю на цей інцидент та запустили декілька повітряних цілей у бік Сектора Гази. Як зазначили у ЦАХАЛ, ціллю стали об'єкти, де палестинці, яких підтримує Ліван, виготовляли зброю.

На ескалацію між Ізраїлем, Палестиною та Ліваном відреагували навіть у Міністерстві закордонних справ України. Там засудили дії палестинців та ліванців, водночас констатувавши, що потрібно вирішувати цей конфлікт мирним шляхом.

Зверніть увагу! Нетаньягу після теракту в Тель-Авіві розпорядився мобілізувати всі резервні роти військової поліції та додаткові армійські сили. Про це повідомили у канцелярії прем'єра.