В Подмосковье 22 марта произошел теракт перед концертом в "Крокус Сити Холле". Россияне задержали по "горячим следам" жителей Таджикистана. Их подозревают в совершении преступления, в результате которого, по предварительным данным, погибло 139 человек.

Весь мир шокировали кадры с задержанием мужчин, одному из которых российские силовики отрезали ухо. Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что сцены пыток, которые продемонстрировали россияне, свидетельствуют о деградации всей страны.

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Единственное решение проблемы

Россия, по его мнению, после демонстрации пыток перешла в совсем другую категорию мировой истории.

Мы все знали, что в российских тюрьмах пытают, но эти кадры показали специально, гордясь этим. Это погружение страны даже не в Средневековье, а в первобытное состояние общества. Россия деградирует семимильными шагами,

– подчеркнул российский публицист.

Именно поэтому европейские страны, по его словам, должны еще раз убедиться, что единственное решение этой проблемы – нанести поражение этой стране.

В то же время демонстрация ужасных кадров пыток граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта, вряд ли всколыхнет мусульманский мир против российских властей.

"Есть достойные мусульмане в России, которые воюют в чеченском легионе на стороне Украины в этой войне. Однако возглавляют Чечню совсем другие люди. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что мусульмане поднимутся в России против власти. Лучше рассчитывать на авиацию цивилизованной Европы, которая должна ликвидировать эту нечисть", – отметил Андрей Пионтковский.

Что известно о подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле"