План рождался в Кремле: зачем режим придумал "украинский след" в теракте в "Крокусе"

Сразу стало очевидным, что теракт в "Крокусе" организовал террористический режим Владимира Путина. Многие аналитики сказали, что в Кремле начнут искать "украинский след" и перекладывать ответственность на Украину.

Это позволит российскому диктатору еще сильнее усилить страх внутри России для одной цели. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик Андрей Сидельников, подчеркнув, что Путину заблаговременно сообщили о ситуации, а планировали теракт российские спецслужбы.

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Зачем Россия продвигает причастность Украины

Сидельников отметил, что россияне придумали "украинский след", чтобы усилить террор внутри России с целью объявления масштабной мобилизации. Таким образом Кремль держит ситуацию под контролем, поскольку российский народ живет в страхе и благодаря этому им можно управлять.

Еще до начала так называемых "выборов" президента России эксперты говорили, что мобилизация в предвыборный период проводиться не будет, чтобы не разозлить население. А после 17 марта начнется настоящая мобилизация, когда сотни тысяч российских мужчин заберут в армию и на фронт в Украину.

Справка. Российские правоохранители задержали 4 подозреваемых в совершении теракта лиц и заявили, что они якобы "имели контакты на украинской стороне". Якобы после совершения теракта преступники пытались скрыться, "продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы".

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что заявления России, якобы в теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье прослеживается "украинский след" – абсурдны и являются полной ложью.

Кремлевская власть попытается оправдать начало мобилизации тем, что якобы "Украина организовала теракт, в котором погибли несколько сотен мирных россиян, поэтому из-за этого российское общество должно мобилизоваться и пойти на фронт, чтобы отомстить украинцам".

Когда идут атаки дронов (по военным объектам России – 24 Канал), украинские силовые органы не скрывают и говорят, что это происходит из-за нападения России на Украину, из-за того, что Россия совершает геноцид украинского народа. Поэтому причастность Украины к теракту полностью исключаю из-за того, как российские власти реагируют на действия ВСУ,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Террор – суть России

План террористического акта в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой рождался на столе в Кремле. По приказу Владимира Путина российские спецслужбы все спланировали, а диктатора лишь держали в курсе событий, которые, очевидно, вышли из-под контроля из-за такого огромного количества жертв среди гражданского населения.

В результате теракта могли погибнуть более 143 россиян . Большое количество тел было обнаружено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь. Там люди пытались укрыться от стрельбы.

Сидельников также вспомнил, что после теракта в школах Беслана осенью 2004 года, когда погибло огромное количество заложников, Владимир Путин отменил в России выборы губернаторов. Здесь нет логики и соответствий, но таким образом Кремль решает проблемы.

Власти России привыкли через запугивание населения принимать репрессивный закон. Поэтому и встал вопрос смертной казни, который уже широко обсуждается депутатами Госдумы. Эти методы будут введены под предлогом борьбы с террористами,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

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