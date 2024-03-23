План народжувався у Кремлі: навіщо режим вигадав "український слід" в теракті у "Крокусі"

Одразу стало очевидним, що теракт у "Крокусі" організував терористичний режим Владіміра Путіна. Багато аналітиків сказали, що у Кремлі почнуть шукати "український слід" та перекладати відповідальність на Україну.

Це дозволить російському диктатору ще дужче посилити страх всередині Росії для однієї мети. Про це 24 Каналу повідомив російський опозиційний політик Андрій Сідельніков, наголосивши, що Путіна завчасно повідомили про ситуацію, а планували теракт російські спецслужби.

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Навіщо Росія просуває причетність України

Сідельніков наголосив, що росіяни вигадали "український слід", аби посилити терор всередині Росії з метою оголошення масштабної мобілізації. У такий спосіб Кремль тримає ситуацію під контролем, оскільки російський народ живе у страху й завдяки цьому ним можна керувати.

Ще до початку так званих "виборів" президента Росії експерти казали, що мобілізація у передвиборчий період проводитися не буде, щоб не розлютити населення. А після 17 березня почнеться справжня мобілізація, коли сотні тисяч російських чоловіків заберуть в армію та на фронт в Україну.

Довідка. Російські правоохоронці затримали 4 підозрюваних у вчиненні теракту осіб і заявили, що вони нібито "мали контакти на українській стороні". Буцім після скоєння теракту злочинці намагалися втекти, "просуваючись на машині у бік російсько-українського кордону".

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що заяви Росії, начебто в теракті у "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї простежується "український слід" – абсурдні і є цілковитою брехнею.

Кремлівська влада спробує виправдати початок мобілізації тим, що буцім "Україна організувала теракт, у якому загинули кілька сотень мирних росіян, тому через це російське суспільство має мобілізуватися та піти на фронт, щоб помститися українцям".

Коли йдуть атаки дронів (по військових об'єктах Росії – 24 Канал), українські силові органи не приховують та кажуть, що це відбувається через напад Росії на Україну, через те, що Росія скоює геноцид українського народу. Тому причетність України до теракту повністю виключаю через те, як російська влада реагує на дії ЗСУ,

– наголосив російський опозиційний політик.

Терор – суть Росії

План терористичного акту в торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою народжувався на столі у Кремлі. За наказом Владіміра Путіна російські спецслужби все спланували, а диктатора лише тримали в курсі подій, які, вочевидь, вийшли з-під контролю через таку величезну кількість жертв серед цивільного населення.

Унаслідок теракту могли загинути понад 143 росіяни . Велику кількість тіл було виявлено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар. Там люди намагалися сховатися від стрілянини.

Сідельніков також пригадав, що після теракту у школах Беслану восени 2004 року, коли загинула величезна кількість заручників, Владімір Путін скасував у Росії вибори губернаторів. Тут немає логіки та відповідностей, але у такий спосіб Кремль розв'язує проблеми.

Влада Росії звикла через залякування населення ухвалювати репресивний закон. Тому і постало питання смертної кари, яке вже широко обговорюється депутатами Держдуми. Ці методи будуть введені під приводом боротьби з терористами,

– наголосив російський опозиційний політик.

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