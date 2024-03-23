Путин использует теракт в "Крокус Сити Холле" в войне против Украины, – Bloomberg

Вечером 22 марта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" совершили теракт, приведший ко многим смертям. Вполне очевидно, что Владимир Путин свяжет его с войной в Украине.

В то же время в США уверены, что Украина не имеет никакого отношения к трагедии в Подмосковье. Кроме этого, эксперты считают маловероятным вариант, что это была целенаправленная операция российских спецслужб.

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Путин и теракт в ТРЦ

Заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд убежден, что вполне очевидным для Путина является связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной. Он убежден, что Россия увеличит атаки на наше государство.

Немедленным ответом могут быть новые атаки беспилотников и баллистические атаки, но их число уже возросло перед террористическими атаками,

– отметил Личфилд.

В то же время бывший специалист ЦРУ по России Тед Трой, который служил в Москве, убежден, что вряд ли теракт стал следствием так называемой "операции под чужим флагом".

Предупреждение посольства США в начале марта свидетельствует о том, что у нас были разведывательные данные об определенном планировании. Я сомневаюсь, что это операция под фальшивым флагом. Путин в безопасности, и ему не нужно этого делать

– сказал он.

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