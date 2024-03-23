Путин использует теракт в "Крокус Сити Холле" в войне против Украины, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Вечером 22 марта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" совершили теракт, приведший ко многим смертям. Вполне очевидно, что Владимир Путин свяжет его с войной в Украине.
В то же время в США уверены, что Украина не имеет никакого отношения к трагедии в Подмосковье. Кроме этого, эксперты считают маловероятным вариант, что это была целенаправленная операция российских спецслужб.
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Путин и теракт в ТРЦ
Заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд убежден, что вполне очевидным для Путина является связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной. Он убежден, что Россия увеличит атаки на наше государство.
Немедленным ответом могут быть новые атаки беспилотников и баллистические атаки, но их число уже возросло перед террористическими атаками,
– отметил Личфилд.
В то же время бывший специалист ЦРУ по России Тед Трой, который служил в Москве, убежден, что вряд ли теракт стал следствием так называемой "операции под чужим флагом".
Предупреждение посольства США в начале марта свидетельствует о том, что у нас были разведывательные данные об определенном планировании. Я сомневаюсь, что это операция под фальшивым флагом. Путин в безопасности, и ему не нужно этого делать
– сказал он.
Поиски виновного
- Также в Bloomberg отметили, что Владимир Путин отверг предупреждение о террористической угрозе за несколько дней до крупнейшего нападения в Москве за более чем два десятилетия. В начале марта США предупреждали о подготовке теракта, однако Кремль проигнорировал это.
- Ответственность за атаку на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". Она опубликовала групповое фото вероятных террористов, лица которых на кадрах скрыли. Также там рассказали детали о том, что якобы происходило внутри.
- В то же время россияне продолжают разыгрывать спектакль с задержанием подозреваемых в теракте. Во время этого одному из них отрезали ухо, а затем заставили его съесть.