Теракт в "Крокусе": отрезать уши угрожают и адвокатам подозреваемых

Ранее было известно, что силовики пытают подозреваемых – одному из задержанных отрезали ухо. Теперь на угрозы пожаловались правозащитники. В то же время они не могут отказаться выполнять работу.

Даже некоторые люди из ближайшего окружения главы Кремля не верят в причастность Украины, говорят в Bloomberg. Но Путин продвигает эту идею.

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Почему угрожают адвокатам

Адвокаты по назначению, которые защищают обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", получают угрозы. Об этом рассказала Ева Меркачева, журналистка и член Совета по правам человека при президенте России.

От них требуют отказаться от участия в процессе. А если нет, то угрожают "отрезать уши" и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей,

– написала она.

Однако адвокаты не могут отказаться защищать нападающих. Во-первых, их назначили это делать, во-вторых, это необходимая часть судебного процесса. Если обвиняемый не отказался от защиты, то без участия адвоката невозможны ни следственные действия, ни судебный процесс.

Заслуженный юрист России, 85-летний адвокат Генри Резник замечает: каким бы страшным ни было преступление, нельзя забывать о правовой культуре.

"Ужасное преступление электризовало людей. Но ведь это тест на правовую культуру. Право – универсальное. Защита предоставляется подозреваемым в любых преступлениях. И презумпция невиновности, и стандарты защиты распространяются на всех без исключения", – сказал он.

Теракт в "Крокусе": последние новости

Россияне упорно пытаются приплести Украину к теракту. Дмитрий Песков сказал, что Зеленский – "своеобразный еврей", то есть такой, который симпатизирует националистическому движению. А значит, заинтересован в теракте мусульман.

Власть вдалбливает мысль, мол, террористы бежали в сторону Украины. Но Лукашенко косвенно опроверг официальную позицию Кремля.

А протоиерей Андрей Ткачев заявил, что теракт – это кара Божья, поскольку люди пошли развлекаться во время строгого поста. Следует сказать, что этот скандальный священник пропагандирует войну против Украины.