Теракт у "Крокусі": відрізати вуха погрожують і адвокатам підозрюваних

Раніше було відомо, що силовики катують підозрюваних – одному із затриманих відрізали вухо. Тепер на погрози поскаржилися правозахисники. Водночас вони не можуть відмовитися виконувати роботу.

Навіть деякі люди з найближчого оточення глави Кремля не вірять у причетність України, говорять у Bloomberg. Але Путін просуває цю ідею.

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Чому погрожують адвокатам

Адвокати за призначенням, які захищають обвинувачених у нападі на "Крокус Сіті Холл", одержують погрози. Про це розповіла Єва Меркачова, журналістка та член Ради з прав людини при президенті Росії.

Від них вимагають відмовитись від участі у процесі. А як ні, то погрожують "відрізати вуха" і розправитися іншими моторошними способами з ними та їхніми сім'ями. Ситуація настільки серйозна, що потребує втручання правоохоронців,

– написала вона.

Проте адвокати не можуть відмовитися захищати нападників. По-перше, їх призначили це робити, по-друге, це необхідна частина судового процесу. Якщо обвинувачений не відмовився від захисту, то без участі адвоката неможливі ні слідчі дії, ні судовий процес.

Заслужений юрист Росії, 85-річний адвокат Генрі Резнік зауважує: хай яким страшним є злочин, не можна забувати про правову культуру.

"Жахливий злочин електризував людей. Але ж це тест на правову культуру. Право – універсальне. Захист надається підозрюваним у будь-яких злочинах. І презумпція невинуватості, і стандарти захисту поширюються на всіх без винятку", – сказав він.

Теракт у "Крокусі": останні новини

Росіяни вперто намагаються приплести Україну до теракту. Дмітрій Пєсков сказав, що Зеленський – "своєрідний єврей", тобто такий, який симпатизує націоналістичному рухові. А отже, зацікавлений у теракті мусульман.

Влада втовкмачує думку, мовляв, терористи тікали в бік України. Та Лукашенко непрямо спростував офіційну позицію Кремля.

А протоієрей Андрій Ткачов заявив, що теракт – це кара Божа, оскільки люди пішли розважатися під час суворого посту. Слід сказати, що цей скандальний священник пропагує війну проти України.