Путин ничем не рискует: почему Россия продолжает обвинять Украину в теракте

В Кремле официально обвинили Украину в якобы совершении теракта в "Крокус Сити Холле" и требуют от нашей страны прекратить любую поддержку террористической деятельности. Однако в эти угрозы со стороны российских властей вполне укладываются в ее риторику в отношении Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, отметив, что Кремлю необходимо эту риторику постоянно поддерживать. Поэтому он во всем обвиняет Украину. Даже неважно в чем именно в очередной раз "виноват" Киев, ведь Москва всегда найдет "украинский след".

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В России не задают вопросов

Понятно, что в соответствии с этой логикой теракт в "Крокус Сити Холле" также, по мнению россиян, якобы организовала Украина.

Очень странно, что "таджики-парикмахеры", которых подсунули на сдачу, не везли с собой украинский флаг или визитную карточку Зеленского. Это было бы "убедительнее". Подозреваемые в совершении теракта вообще на русском языке плохо разговаривают. На украинском пока что зачет у них никто не принимал. Однако гонорар у них был в рублях, а не в гривнах. Здесь тоже какой-то недостаток,

– предположил Асланян.

В России не задают вопросы, по его мнению, а все молча кивают и соглашаются с "версией", что Украина "это сделала" и во всем "виновата".

В то же время Россию предупреждали США о возможном теракте, так же как и Иран, однако Кремль не прислушался к предупреждениям.

Это была не какая-то операция домохозяек, которые вышли с ножами и напали на продавцов в магазине. По мнению ведущего канала Ходорковский Live, у этого теракта был очень высокий уровень организации. "Проспать" его можно было только в двух случаях:

из-за нежелания бороться с терроризмом;

если ты сам организовывал этот теракт.

Путин – непогрешимый

Действительно, необходимо понять, как сквозь дырявую границу на глазах всего мира террористы попали в Россию и теракт произошел несмотря на то, что о нем Москву предупреждали разведки разных стран.

В России борьба с террором – одно из целеполаганий спецслужб, а "террористы" – Алексей Навальный, Гари Каспаров, писатель Борис Акунин, журналист Евгений Киселев. Система направлена на борьбу с инакомыслием. Поэтому когда возникла реальная угроза, с ней не справились.

В России никто не переспрашивает, почему так произошло, и Путин ничем не рискует. Если он скажет, что в теракте виноваты марсиане, в стране никто не переспросит. Все скажут: "Ну да, конечно, были марсиане",

– иронизирует Сергей Асланян.

"При этом репутация Путина только поднимется вверх, потому что все знают, что он – небожитель. Ему все позволено и он всегда прав. "Бояре" плохие, депутатов можно поменять, министры не всегда правы, разведка может "проспать", а Путин – непогрешимый", – подчеркнул ведущий канала Ходорковский Live.

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