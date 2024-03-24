Профессиональная подготовка теракта, – Курносова предположила, кому выгодны события в "Крокусе"

В Подмосковье в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта случился теракт. Перед началом концерта произошла стрельба, в результате которой было убито большое количество его посетителей. После этого возник пожар, который тоже стал причиной смерти многих людей.

Однако в событиях того дня есть много очевидных несоответствий. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что российские власти могут не объявить истинное количество пострадавших в теракте. Правдивые данные могут быть не выгодны Кремлю.

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Чувствовали себя очень уверенно

У российских властей, по словам Курносовой, есть "развилка". С одной стороны количество жертв должно быть достаточным для того, чтобы напугать россиян, а с другой – если указать большое количество, то все спросят: "А где были спецслужбы и почему они так долго ехали?".

Она обратила внимание на то, что в тот же день, 22 марта, рядом с "Крокус Сити Холлом" задержали группу спортсменов, которые с кем-то подрались. Они были задержаны, а террористы проехали совершенно свободно. Это невозможно, если этот процесс не контролировали сами силовики

"Была очень хорошая профессиональная подготовка теракта, и вдруг нам показывают террористов, задержанных в Брянской области, которые дрожат. Террористы, которых видим на кадрах, чувствуют себя очень уверенно, когда стреляют по людям. Им всем удалось, после того, как они все взорвали и подожгли, убежать из "Крокус Сити Холла", – отметила российская оппозиционерка.

Нужно переключить внимание

В то же время этот теракт произошел в определенное время, когда было нужно организаторам. Накануне так называемых выборов президента России, в Белгородскую и Курскую области зашли легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон и до сих пор там находятся.

"Кремль испугался российских добровольцев. Поэтому этот теракт еще и информационная операция по переключению внимания с события в Белгородской и Курской областях на события в Москве. Также теракт может использовать российская власть для того, чтобы достичь определенных целей, – мобилизации или введения военного положения", – отметила Ольга Курносова.

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