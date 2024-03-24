Професіональна підготовка теракту, – Курносова припустила, кому вигідні події в "Крокусі"

У Підмосков'ї у "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня стався теракт. Перед початком концерту відбулась стрілянина, внаслідок якої була вбита велика кількість його відвідувачів. Після цього виникла пожежа, яка теж стала причиною смерті багатьох людей.

Проте у подіях того дня є багато очевидних невідповідностей. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що російська влада може не оголосити справжню кількість постраждалих у теракті. Правдиві дані можуть бути не вигідні Кремлю.

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Почувалися дуже впевнено

У російської влади, за словами Курносової, є "розвилка". З одного боку кількість жертв має бути достатньою для того, щоб налякати росіян, а з іншого – якщо вказати велику кількість, то усі запитають: "А де були спецслужби і чому вони так довго їхали?".

Вона звернула увагу на те, що того ж дня, 22 березня, поруч з "Крокус Сіті Холом" затримали групу спортсменів, які з кимось побилися. Їх було затримано, а терористи проїхали абсолютно вільно. Це неможливо, якщо цей процес не контролювали самі силовики

"Була дуже гарна професійна підготовка теракту, і раптом нам показують терористів, затриманих у Брянській області, які тремтять. Терористи, яких бачимо на кадрах, почуваються дуже впевнено, коли стріляють по людях. Їм всім вдалося, після того, як вони все підірвали та підпалили, втекти з "Крокус Сіті Холу", – наголосила російська опозиціонерка.

Потрібно перемкнути увагу

Водночас цей теракт відбувся в певний час, коли було потрібно організаторам. Напередодні так званих виборів президента Росії, в Бєлгородську та Курську області зайшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон і досі там перебувають.

"Кремль злякався російських добровольців. Тому цей теракт ще й інформаційна операція з перемикання уваги з події у Бєлгородській та Курській областях на події в Москві. Також цей теракт може використати російська влада для того, щоб досягти певних цілей, – мобілізації чи запровадження воєнного стану", – зазначила Ольга Курносова.

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