Во Львове прошел ежегодный инвестиционный саммит Defense Tech Valley. Во время мероприятия были представлены новые украинские разработки. Среди них – новая модель подводного дрона TOLOKA.

В саммите приняли участие более 5 тысяч участников из 40 государств мира. Это разработчики и пользователи, политики, чиновники, инвесторы, представители ведущих венчурных фондов, руководители оборонных компаний и стартапов и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно о новой модели подводного дрона TOLOKA?

Украинские инженеры представили три модификации подводного дрона TLK 1000 (длиной от 4 до 12 метров). Они способны преодолевать расстояние до 2000 километров и могут нести до 5 тонн взрывчатки.

Как выглядит новый дрон: смотрите фото

Напомним, что впервые за TOLOKA стало известно в 2023 году. Разработчики Brave1 показали полноразмерный макет модели TLK-150, достаточно небольшого дрона. Среди заявленных характеристик: длина – 2,5 метра, дальность – 100 километров, а боевая нагрузка – от 20 до 50 килограммов взрывчатки.

Отмечалось, что эта безэкипажная торпеда отличается превосходной маневренностью, имеет высокую мачту с камерами и средствами связи, антеннами для приема сигнала GPS.

Кроме TLK-150 представили и две другие "Толоки", но только в презентации:

TLK-400, длина которого 4 – 6 метров, боевая часть до 500 килограммов, а дальность хода – до 1200 километров;

TLK-1000 длиной от 4 до 12 метров, с боевой нагрузкой – до 5000 килограммов, дальностью хода до 2000 килограммов.



В феврале 2025 года на презентации бренда "Zbroya" показали обновленную версию TLK-150. В ней теперь вертикальные и кормовые горизонтальные рули размещены возле движителей, а не в носовой части, как раньше.

