Россия осуществила массированный удар по Львову в ночь на 5 октября. Это была самая большая атака по городу за все время полномасштабной войны.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, пока нет точных данных о том, сколько ракет и дронов летело по Львову. Похоже, что враг запустил более сотни "Шахедов".

Что известно об ударе по Львову?

Как отметил Садовый, в результате атаки уже известно о поврежденном детском саду. Окна там вылетели, а крыша – уничтожена. Также рядом повреждена церковь и школа.

К сожалению, в результате атаки погибли люди в Лапаевке. Там трагическая ситуация.

Самое страшное, что погибли люди. В Лапаевке погибли четверо. Еще двое сейчас находятся в больнице. Состояние очень тяжелое. Дай Бог, чтобы не было больше смертей,

– сказал Садовый.

Сегодня уже в 13:00 будет заседать Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там и будут оценивать ущерб. Людям сразу начнут выплачивать 12 000 гривен на окна и 8 000 гривен на двери.

Россияне ударили по не менее семи гражданских промышленных предприятий. Все это – небольшие бизнесы, которые платили налоги. Также существенный ущерб понес индустриальный парк Sparrow. Там могут быть убытки на уровне 20 миллионов долларов.

Если брать гражданскую инфраструктуру, то это миллионы-миллионы. Мы найдем возможности. Исправим все это. Самая большая трагедия – что люди погибли. Главное, чтобы все раненые выжили. Главное – сохранить людей, – подчеркнул Садовый.

Также было опасение, что враг поразил одно из предприятий, где хранят определенные вещества. К счастью, этого не произошло. Поэтому воздух во Львове чистый. Можно открывать окна и выходить на улицу.

Массированный удар по Львову: коротко