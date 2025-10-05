Только в Sparrow убытков на 20 миллионов долларов: Садовый прокомментировал крупнейшую атаку по Львову
- Россия осуществила самую большую атаку по Львову за время полномасштабной войны.
- Городской голова Андрей Садовый рассказал о последствиях российской атаки по Львову.
Россия осуществила массированный удар по Львову в ночь на 5 октября. Это была самая большая атака по городу за все время полномасштабной войны.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, пока нет точных данных о том, сколько ракет и дронов летело по Львову. Похоже, что враг запустил более сотни "Шахедов".
Что известно об ударе по Львову?
Как отметил Садовый, в результате атаки уже известно о поврежденном детском саду. Окна там вылетели, а крыша – уничтожена. Также рядом повреждена церковь и школа.
К сожалению, в результате атаки погибли люди в Лапаевке. Там трагическая ситуация.
Самое страшное, что погибли люди. В Лапаевке погибли четверо. Еще двое сейчас находятся в больнице. Состояние очень тяжелое. Дай Бог, чтобы не было больше смертей,
– сказал Садовый.
Сегодня уже в 13:00 будет заседать Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там и будут оценивать ущерб. Людям сразу начнут выплачивать 12 000 гривен на окна и 8 000 гривен на двери.
Россияне ударили по не менее семи гражданских промышленных предприятий. Все это – небольшие бизнесы, которые платили налоги. Также существенный ущерб понес индустриальный парк Sparrow. Там могут быть убытки на уровне 20 миллионов долларов.
Если брать гражданскую инфраструктуру, то это миллионы-миллионы. Мы найдем возможности. Исправим все это. Самая большая трагедия – что люди погибли. Главное, чтобы все раненые выжили. Главное – сохранить людей, – подчеркнул Садовый.
Также было опасение, что враг поразил одно из предприятий, где хранят определенные вещества. К счастью, этого не произошло. Поэтому воздух во Львове чистый. Можно открывать окна и выходить на улицу.
Массированный удар по Львову: коротко
- Россия совершила массированную атаку по Украине в ночь на 5 октября. Сейчас известно о по меньшей мере 50 ракетах и 500 ударных дронов.
- Уже известно, что враг ударил по жилому дому во Львове в Лапаевке. Там погибла семья из 4 человек.
- Как Львов и область пережили тяжелую ночь и утро – рассказала ведущая 24 канала Ирина Узлова.