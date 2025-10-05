Росія здійснила масований удар по Львову в ніч на 5 жовтня. Це була найбільша атака за весь час повномасштабної війни.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, поки немає точних даних про те, скільки ракет та дронів летіло по Львову. Схоже на те, що ворог запустив більш ніж сотню "Шахедів".

Що відомо про удар по Львову?

Як наголосив Садовий, внаслідок атаки вже відомо про пошкоджений дитячий садочок. Вікна там повилітали, а дах – знищений. Також поруч пошкоджена церква та школи.

На жаль, внаслідок атаки загинули люди в Лапаївці. Там трагічна ситуація.

Найстрашніше, що загинули людини. В Лапаївці загинуло четверо. Ще двоє зараз перебувають в лікарні. Стан дуже важкий. Дай Боже, щоб не було більше смертей,

– сказав Садовий.