В России снова раздаются угрозы президенту США из-за возможной передачи ракет Tomahawk. На этот раз свое недовольство ситуацией выразил Дмитрий Медведев. Трамм ранее уже советовал российскому чиновнику "следить за словами".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское медиа РИА-Новости.

Какие угрозы высказали в Кремле из-за возможной поставки Tomahawk?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не принял во внимание предостережения Дональда Трампа после прошлых угроз и снова высказался о его готовности передать ракеты Украине.

Чиновник говорит, что заявил о поставках Tomahawk – со стороны американского президента это блеф. Он сравнил эти заявления с угрозами относительно расположения американских подводных лодок у границ России. Однако сейчас, по словам Медведева, "все может закончиться очень плохо", намекнув на ответ России на соответствующее решение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал пост Медведева. Он заявил, что для обращения с такими сложными ракетами, как Tomahawk, так или иначе будут привлекать американских специалистов.

Это очевидный факт. Об этом говорится в сообщении (Медведева – 24 Канал). Здесь любой хоть немного эксперт прекрасно это понимает и осознает. О теме Tomahawk мы так много говорили, что я не вижу смысла еще что-то повторять,

– отметил Песков.

Напомним, Дмитрий Медведев в июле также угрожал Дональду Трампу, когда тот поставил конечный срок для заключения мирного соглашения с Украиной. Представитель российского Совбеза сказал, что такое требование Трампа якобы является "шагом к войне России и США". Президент Соединенных Штатов ответил, что чиновник после таких заявлений "ступает на очень опасную территорию".

Может ли Трамп пойти против России?

Эксперты эксклюзивно для 24 Канала проанализировали, какими будут дальнейшие действия Трампа по поставкам оружия Украине. По их мнению, после двух подряд телефонных разговоров с Зеленским президент США может использовать замороженные российские активы и другую поддержку, чтобы усилить давление на Владимира Путина и приблизить завершение войны в Украине.

