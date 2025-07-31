В частности, он заявил, что если "какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что Медведев ответил Трампу?

Дональд Трамп заявил, что Дмитрию Медведеву стоит "следить за словами". Президент США отметил, что заместитель председателя Совета безопасности России заходит на очень "опасную территорию".

Кроме этого, он назвал Медведева неудачным экс-президентом страны-агрессора, который до сих пор думает что он президент.

Он также отметил, что ему безразлично на сотрудничество Индии и России и добавил, что они могут вместе загубить свои "мертвые экономики", ведь Соединенные Штаты очень мало сотрудничают с этими странами.

Медведев ответил на слова Трампа о "мертвой экономике" Индии и России, предложив ему "вспомнить свои любимые фильмы про ходячих мертвецов". А также пригрозил, что "мертвая рука", которой не существует в природе, может быть опасной.