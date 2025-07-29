Он пригрозил президенту Соединенных Штатов Америки возможным конфликта в ответ на это. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Россия загнана в угол.

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Почему Медведев остро отреагировал на новое заявление Трампа?

Алексей Буряченко заметил, что Путин напоминает дикое животное, которое может серьезно укусить. Это, вероятно, обусловлено тем, что Трамп дал ему меньше времени, чтобы завершить войну в Украине.

Несмотря на это, Россия, как всегда, пытается затягивать стамбульский переговорный процесс.

Россияне пытаются переводить постепенно "Стамбул" в "Минск". Но эта переговорная стратегия для всех уже давно очевидно: и для Украины, и для Европы, и для Соединенных Штатов Америки,

– сказал политолог.

Он считает, что маловероятно, что Россия за 10 – 12 дней пойдет на прекращение огня и Трампу удастся реализовать санкции против страны-агрессора.

Однако это уже стратегическое изменение риторики США, но, по мнению Буряченко, Трамп и дальше будет пытаться развивать диалог с Путиным по тем вопросам, которые его интересуют. Однако мощные санкции все же могут быть введены. Это, вероятно, произойдет или в конце августа, или в начале сентября 2025 года.

Добавим, сенатор Линдси Грэм ответил на угрозы Дмитрия Медведева о возможной войне между Россией и США, отметив, что Дональд Трамп серьезно настроен положить конец конфликту в Украине. Он призвал Москву к переговорам, заметив, что те, кто сомневается в намерениях Трампа, ошибаются. В ответ Медведев заявил, что Россия не позволит США диктовать условия мира и продолжит боевые действия до достижения своих целей.