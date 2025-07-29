Він пригрозив президенту Сполучених Штатів Америки можливим конфлікту у відповідь на це. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Росія загнана в кут.

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Чому Медведєв гостро відреагував на нову заяву Трампа?

Олексій Буряченко зауважив, що Путін нагадує дику тварину, яка може серйозно вкусити. Це, ймовірно, зумовлено тим, що Трамп дав йому менше часу, щоб завершити війну в Україні.

Попри це, Росія, як завжди, намагається затягувати стамбульський переговорний процес.

Росіяни намагаються переводити поступово "Стамбул" у "Мінськ". Але ця перемовна стратегія для всіх уже давно очевидно: і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів Америки,

– сказав політолог.

Він вважає, що малоймовірно, що Росія за 10 – 12 днів піде на припинення вогню і Трампу вдасться реалізувати санкції проти країни-агресорки.

Проте це вже стратегічна зміна риторики США, але, на думку Буряченка, Трамп і далі намагатиметься розвивати діалог із Путіним щодо тих питань, які його цікавлять. Однак потужні санкції все ж можуть бути введені. Це, ймовірно, станеться або наприкінці серпня, або ж на початку вересня 2025 року.

Додамо, сенатор Ліндсі Грем відповів на погрози Дмитра Медведєва щодо можливої війни між Росією та США, наголосивши, що Дональд Трамп серйозно налаштований покласти край конфлікту в Україні. Він закликав Москву до переговорів, зауваживши, що ті, хто сумнівається у намірах Трампа, помиляються. У відповідь Медведєв заявив, що Росія не дозволить США диктувати умови миру й продовжить бойові дії до досягнення своїх цілей.