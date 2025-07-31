Американский лидер написал об этом в своей соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал. Трамп начал заявление с темы торговли Индии с Россией, а дальше обратился к Медведеву.

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"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики. Мы очень мало сотрудничаем с Индией. Их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире", – отметил он.

Также Трамп написал, что так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом. По его словам, нужно "оставить все, как есть". Далее он обратился к Медведеву, назвав его "неудачным бывшим президентом России".

Скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию,

– добавил американский президент.

Сообщение Дональда Трампа / скриншот с Truth Social

Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине. Он сократил его с 50 до 10–12 дней. Если Россия этого не сделает, то США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.

Трамп уже анонсировал новые пошлины против Индии. Причиной этого решения являются высокие тарифы и торговля с Россией. Новые тарифы против Индии вступят в силу 1 августа.