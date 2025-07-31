Американський лідер написав про це у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє 24 Канал. Трамп розпочав заяву з теми торгівлі Індії з Росією, а далі звернувся до Медведєва.

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"Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом занапастити свої мертві економіки. Ми дуже мало співпрацюємо з Індією. Їхні тарифи надто високі, одні з найвищих у світі", – зауважив він.

Також Трамп написав, що так само Росія та США майже не співпрацюють один з одним. За його словами, потрібно "залишити все, як є". Далі він звернувся до Медведєва, назвавши його "невдалим колишнім президентом Росії".

Скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію,

– додав американський президент.

Допис Дональда Трампа / скриншот з Truth Social

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн, який дав Москві для угоди про завершення війни в Україні. Він скоротив його з 50 до 10–12 днів. Якщо Росія цього не зробить, то США введуть вторинні санкції на експорт російської нафти.

Трамп вже анонсував нові мита проти Індії. Причиною цього рішення є високі тарифи та торгівля з Росією. Нові тарифи проти Індії набудуть чинності 1 серпня.