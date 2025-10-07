Президент США Дональд Трамп рассматривает предоставление ракет Tomahawk для Украины. Однако даже если наше государство получит хотя бы 10 ракет, то сможет работать ими в зоне 1 700 – 1 800 километров вглубь России, что будет согласовано с американцами.

На этом расстоянии расположено более 1 600 военных целей врага. Это в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Почему Tomahawk важны для Украины?

Дмитрий Жмайло объяснил, что Россия не достигла за лето никаких важных достижений и провалила летнюю наступательную кампанию. Прошел месяц осенней наступательной кампании. К сожалению, есть продвижение врага по селам. Однако динамика упала до 8 километров в сутки. В ноябре 2024 года было продвижение примерно 45 километров в сутки.

Сейчас россияне совершают различные диверсии против европейцев. Ракеты Tomahawk для Украины были бы действительно хорошим ответом для Кремля. Однако возникают определенные вопросы относительно этого вооружения.

Прежде всего расходится информация, что Tomahawk можно запускать только с кораблей и подводных лодок, которых у Украины нет. Но есть пусковые установки Typhoon. Из-за наземного запуска они имеют несколько меньший радиус поражения, примерно 1 700 – 1 800 километров.

Однако эта ракета имеет различные типы боеголовок. Она может нести ядерный, кумулятивный, осколочно-фугасный, кассетный заряд, бронебойные и даже бетонобойные типы зарядов, что особенно важно для пораженных именно центров принятия решений и защищенных сооружений. В частности, можно будет достать до Алабуги, где основное производство "Шахедов", до "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация России.

Возможно, мы не можем рассчитывать на большое количество ракет. Но если их сначала будет 10, и они полетят по согласованным с американцами целям, если мы говорим о зоне 1 700 – 1 800 километров, таких военных целей более 1 600, то это очень важный психологический элемент,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, вряд ли российская ПВО справится с этим вызовом. Она плохо справляется с украинскими ракетами, дронами. Есть постоянные прилеты. А Tomahawk – это ракета, которая высокотехнологично использует и GPS, и ориентирование на местности, может лететь на сверхмалых высотах, учитывая рельеф, обходя системы ПВО.

Поэтому сам факт прилета американских Tomahawk по российским позициям, особенно, если они будут успешны, я уверен, что будут, это, мягко говоря, очень меняет дискурс войны,

– добавил Жмайло.

В ответ российские оккупанты будут угрожать, терроризировать Украину, осуществлять диверсии в Европе. Однако у врага нет политических возможностей для ядерного удара, в частности, из-за позиции Китая. Их ВПК загружен на полную мощность. Российская армия изо всех сил пытается достичь каких-то успехов, не считаясь с потерями.

Tomahawk для Украины: последние новости