Під ударом – понад 1600 цілей: експерт пояснив, як Tomahawk можуть змінити хід війни
- Президент США Дональд Трамп розглядає надання Україні ракет Tomahawk, які можуть уражати цілі на відстані 1 700 – 1 800 кілометрів вглиб Росії, що охоплює понад 1 600 військових об'єктів.
- Ракети Tomahawk можуть запускатися з наземних пускових установок Typhoon і мають різні типи боєголовок, що робить їх ефективними проти захищених цілей, таких як центри прийняття рішень і стратегічні об'єкти.
Президент США Дональд Трамп розглядає надання ракет Tomahawk для України. Однак навіть якщо наша держава отримає хоча б 10 ракет, то зможе працювати ними у зоні 1 700 – 1 800 кілометрів вглиб Росії, що буде узгоджене з американцями.
На цій відстані розташовано понад 1 600 військових цілей ворога. Це в ефірі 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
Чому Tomahawk важливі для України?
Дмитро Жмайло пояснив, що Росія не досягнула за літо ніяких важливих здобутків та провалила літню наступальну кампанію. Минув місяць осінньої наступальної кампанії. На жаль, є просування ворога по селах. Однак динаміка впала до 8 кілометрів за добу. У листопаді 2024 року було просування приблизно 45 кілометрів за добу.
Зараз росіяни здійснюють різні диверсії проти європейців. Ракети Tomahawk для України були б дійсно хорошою відповіддю для Кремля. Проте виникають певні питання щодо цього озброєння.
Насамперед розходиться інформація, що Tomahawk можна запускати лише з кораблів і підводних човнів, яких в України немає. Але є пускові установки Typhoon. Через наземний запуск вони мають дещо менший радіус ураження, приблизно 1 700 – 1 800 кілометрів.
Проте ця ракета має різні типи боєголовок. Вона може нести ядерний, кумулятивний, осколково-фугасний, касетний заряд, бронебійні і навіть бетонобійні типи зарядів, що особливо важливо для уражених саме центрів прийняття рішень і захищених споруд. Зокрема, можна буде дістати до Алабуги, де основне виробництво "Шахедів", до "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація Росії.
Можливо, ми не можемо розраховувати на велику кількість ракет. Але якщо їх спочатку буде 10, і вони полетять по погоджених з американцями цілях, якщо ми говоримо про зону 1 700 – 1 800 кілометрів, таких військових цілей понад 1 600, то це дуже важливий психологічний елемент,
– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
За його словами, навряд чи російська ППО впорається з цим викликом. Вона погано справляється з українськими ракетами, дронами. Є постійні прильоти. А Tomahawk – це ракета, яка високотехнологічно використовує і GPS, і орієнтування на місцевості, може летіти на надмалих висотах, враховуючи рельєф, обходячи системи ППО.
Тому сам факт прильоту американських Tomahawk по російських позиціях, особливо, якщо вони будуть успішні, я впевнений, що будуть, це, м'яко кажучи, дуже змінює дискурс війни,
– додав Жмайло.
У відповідь російські окупанти будуть погрожувати, тероризувати Україну, здійснювати диверсії у Європі. Проте у ворога немає політичних можливостей для ядерного удару, зокрема, через позицію Китаю. Їхній ВПК завантажений на повну потужність. Російська армія з усіх сил намагається досягнути якихось успіхів, не рахуючись з втратами.
Tomahawk для України: останні новини
Президент США Дональд Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо надання Tomahawk Україні. За його словами, спершу він хоче отримати відповіді на кілька запитань. Зокрема, щодо того, як саме Україна планує застосовувати ці ракети. Лідер США підкреслив, що не прагне подальшої ескалації.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву Дональда Трампа щодо ракет Tomahawk. Він підкреслив важливість зміни риторики американського лідера. За словами посадовця, якщо Трамп усвідомить, як дії Росії підривають репутацію та послаблюють США, це може стати поштовхом до ухвалення рішення про продаж ракет Tomahawk для їх подальшої передачі Україні. Він додав, що у такому випадку процес може відбутися доволі швидко.
Водночас Володимир Путін укотре погрожує, що передача ракет Tomahawk Україні нашкодить відносинам США та Росії. На думку кремлівського диктатора, вони не змінять співвідношення сил на полі бою.