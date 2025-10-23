Генерал Райан назвал количество Tomahawk, которое может изменить ход войны
- Генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что ракеты Tomahawk могут иметь значительное политическое влияние от США на Россию.
- Для этого Украине нужно большое количество американских дальнобойных ракет, которые она будет применять вместе со своим вооружением.
Дональд Трамп пока сомневается в передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако, если наша страна их получит, то сможет осуществить огромное давление на страну-агрессора.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, что для этого украинцам надо очень много американских Tomahawk. Мы бы могли их использовать вместе с вооружением украинского производства.
Сколько Tomahawk могут изменить ход войны?
Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке отметил, что ракеты Tomahawk будут очень полезными для нашей страны, сомнений в этом нет.
Наибольшее влияние этих ракет будет именно политическим, поскольку Трамп использует их, чтобы подорвать расчеты Владимира Путина в войне. Президент США считает, что если передаст нам эти ракеты, то аппетиты российского диктатора уменьшатся. Однако это маловероятно.
Как по мне, Украине надо получить сотни Tomahawk. Вместе с "Фламинго", другими украинскими ракетами и дронами влияние на Россию будет значительным. В США действительно так много Tomahawk, но они держат их на другие непредвиденные случаи на Ближнем Востоке для противодействия России и на случай противостояния с Китаем,
– подчеркнул он.
В то же время Райан добавил, что постоянное нагнетание темы о передаче Tomahawk сильно давит на россиян. А страх российского народа влияет и на Путина. Однако маловероятно, что российский диктатор переживает по этому поводу.
Что известно о передаче Tomahawk?
- Ранее в WSJ сообщили, что Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче ракет Tomahawk. Вероятно, именно во время телефонного звонка Путин убедил президента США не делать этого.
- В то же время Джей Ди Вэнс заверил, что администрация США и президент слышат просьбы украинцев и знают, что нам важно получить эти ракеты.
- Сегодня, 23 октября, после того, как США ввели санкции против России, Зеленский намекнул на возможность передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Он подчеркнул, что все зависит от Вашингтона.