Генерал Райан назвал количество Tomahawk, которое может изменить ход войны

Дональд Трамп пока сомневается в передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако, если наша страна их получит, то сможет осуществить огромное давление на страну-агрессора.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, что для этого украинцам надо очень много американских Tomahawk. Мы бы могли их использовать вместе с вооружением украинского производства.

Сколько Tomahawk могут изменить ход войны?

Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке отметил, что ракеты Tomahawk будут очень полезными для нашей страны, сомнений в этом нет.

Наибольшее влияние этих ракет будет именно политическим, поскольку Трамп использует их, чтобы подорвать расчеты Владимира Путина в войне. Президент США считает, что если передаст нам эти ракеты, то аппетиты российского диктатора уменьшатся. Однако это маловероятно.

Как по мне, Украине надо получить сотни Tomahawk. Вместе с "Фламинго", другими украинскими ракетами и дронами влияние на Россию будет значительным. В США действительно так много Tomahawk, но они держат их на другие непредвиденные случаи на Ближнем Востоке для противодействия России и на случай противостояния с Китаем,

– подчеркнул он.

В то же время Райан добавил, что постоянное нагнетание темы о передаче Tomahawk сильно давит на россиян. А страх российского народа влияет и на Путина. Однако маловероятно, что российский диктатор переживает по этому поводу.

Что известно о передаче Tomahawk?