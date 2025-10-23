Генерал Раян назвав кількість Tomahawk, які можуть змінити хід війни
- Генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що ракети Tomahawk можуть мати значний політичний вплив від США на Росію.
- Для цього Україні потрібна велика кількість американських далекобійних ракет, які вона буде застосовувати разом зі своїм озброєнням.
Дональд Трамп поки сумнівається у передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Однак, якщо наша країна їх отримає, зможе здійснити шалений тиск на країну-агресорку.
Про це в етері 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зауваживши, що для цього українцям треба дуже багато американських Tomahawk. Ми б могли їх використовувати разом з озброєнням українського виробництва.
Скільки Tomahawk можуть змінити хід війни?
Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці зазначив, що ракети Tomahawk будуть дуже корисними для нашої країни, сумнівів ц цьому немає.
Найбільший вплив цих ракет буде саме політичним, оскільки Трамп використовує їх для міни розрахунків Володимира Путіну у війні. Президент США вважає, що якщо передасть нам ці ракети, то апетити російського диктатора зменшаться. Однак це малоймовірно.
Як на мене, Україні треба отримати сотні Tomahawk. Разом з "Фламінго", іншими українськими ракетами та дронами вплив на Росію буде значний. В США справді так багато Tomahawk, але вони тримають їх на інші непередбачувані випадки на Близькому Сході для протидії Росії та на випадок протистояння з Китаєм,
– наголосив він.
Водночас Раян додав, що постійне нагнітання теми щодо передачі Tomahawk сильно тисне на росіян. А страх російського народу впливає і на Путіна. Однак малоймовірно, що російський диктатор переживає щодо цього.
Що відомо про передачу Tomahawk?
- Раніше у WSJ повідомили, що Трамп відмовив Володимиру Зеленському в переданні ракет Tomahawk. Ймовірно, саме під час телефонного дзвінка Путін переконав президента США не робити цього.
- Водночас Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація США та президент чують прохання українців та знають, що нам важливо отримати ці ракети.
- Сьогодні, 23 жовтня, після того, як США ввели санкції проти Росії, Зеленський натякнув на можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні. Він наголосив, що все залежить від Вашингтону.