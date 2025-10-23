Про це в етері 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зауваживши, що для цього українцям треба дуже багато американських Tomahawk. Ми б могли їх використовувати разом з озброєнням українського виробництва.

Скільки Tomahawk можуть змінити хід війни?

Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці зазначив, що ракети Tomahawk будуть дуже корисними для нашої країни, сумнівів ц цьому немає.

Найбільший вплив цих ракет буде саме політичним, оскільки Трамп використовує їх для міни розрахунків Володимира Путіну у війні. Президент США вважає, що якщо передасть нам ці ракети, то апетити російського диктатора зменшаться. Однак це малоймовірно.

Як на мене, Україні треба отримати сотні Tomahawk. Разом з "Фламінго", іншими українськими ракетами та дронами вплив на Росію буде значний. В США справді так багато Tomahawk, але вони тримають їх на інші непередбачувані випадки на Близькому Сході для протидії Росії та на випадок протистояння з Китаєм,

– наголосив він.

Водночас Раян додав, що постійне нагнітання теми щодо передачі Tomahawk сильно тисне на росіян. А страх російського народу впливає і на Путіна. Однак малоймовірно, що російський диктатор переживає щодо цього.

Що відомо про передачу Tomahawk?