Какова вероятность получения ракет Tomahawk Украиной: объяснение Минобороны
- Украина запрашивает дальнобойные ракеты Tomahawk у партнеров для принуждения Москвы к переговорам.
- США рассматривают запрос Украины, но окончательное решение зависит от президента, который будет действовать в интересах США.
Кроме систем ПВО запросом Украины от партнеров являются дальнобойные ракеты Tomahawk. Они могут быть использованы для принуждения Москвы сесть за стол переговоров.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.
Что в Минобороны говорят о Tomahawk?
Иван Гаврилюк отметил, что Украина пока почти полностью зависит от партнеров по зенитно-ракетным системам ПВО. Именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.
Кроме этого, запросом Украины являются дальнобойные ракеты Tomahawk.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента сейчас изучает этот вопрос и "однозначно рассматривает различные запросы от европейцев".
Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",
– сказал Вэнс.
В свою очередь, заместитель министра обороны Украины отметил, что удары вглубь территории России ракетами могут не только ослабить ее военную промышленность, но и заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку стоимость продолжения войны для нее будет неуклонно расти.
Последние новости об оружии для Украины: что известно?
Кроме этого, в Минобороны анонсировали получение самолетов F-16, французских Mirage и шведских Gripen, но сроки и количество не уточнены. С лета 2025 года Украина получает вооружение через европейскую программу приоритетных потребностей PURL, по которой Европа покупает оружие в США для передачи Украине.
29 сентября Зеленский провел технологическую Ставку с обсуждением дальнобойных возможностей Украины и потребностей оборонных сил в дронах и ракетах.
Ранее президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Соответствующее решение также поддерживают представители действующей администрации.