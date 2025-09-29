Кроме систем ПВО запросом Украины от партнеров являются дальнобойные ракеты Tomahawk. Они могут быть использованы для принуждения Москвы сесть за стол переговоров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.

Что в Минобороны говорят о Tomahawk?

Иван Гаврилюк отметил, что Украина пока почти полностью зависит от партнеров по зенитно-ракетным системам ПВО. Именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.

Кроме этого, запросом Украины являются дальнобойные ракеты Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента сейчас изучает этот вопрос и "однозначно рассматривает различные запросы от европейцев".

Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",

– сказал Вэнс.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины отметил, что удары вглубь территории России ракетами могут не только ослабить ее военную промышленность, но и заставить Москву сесть за стол переговоров, поскольку стоимость продолжения войны для нее будет неуклонно расти.

