Окрім систем ППО запитом України від партнерів є далекобійні ракети Tomahawk. Вони можуть бути використані для примусу Москви сісти за стіл переговорів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC.

Що в Міноборони кажуть про Tomahawk?

Іван Гаврилюк наголосив, що Україна поки що майже повністю залежить від партнерів щодо зенітно-ракетних систем ППО. Саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва.

Крім цього, запитом України є далекобійні ракети Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація президента наразі вивчає це питання і "однозначно розглядає різні запити від європейців".

Це питання, щодо якого президент прийме остаточне рішення. Президент діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, який ми застосуємо і до питання про "Томагавки",

– сказав Венс.

Своєю чергою, заступник міністра оборони України зауважив, що удари вглиб території Росії ракетами можуть не лише послабити її воєнну промисловість, а й змусити Москву сісти за стіл переговорів, оскільки вартість продовження війни для неї буде невпинно зростати.

