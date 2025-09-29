Яка ймовірність отримання ракет Tomahawk Україною: пояснення Міноборони
- Україна запитує далекобійні ракети Tomahawk у партнерів для примусу Москви до переговорів.
- США розглядають запит України, але остаточне рішення залежить від президента, який діятиме в інтересах США.
Окрім систем ППО запитом України від партнерів є далекобійні ракети Tomahawk. Вони можуть бути використані для примусу Москви сісти за стіл переговорів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC.
Що в Міноборони кажуть про Tomahawk?
Іван Гаврилюк наголосив, що Україна поки що майже повністю залежить від партнерів щодо зенітно-ракетних систем ППО. Саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва.
Крім цього, запитом України є далекобійні ракети Tomahawk.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація президента наразі вивчає це питання і "однозначно розглядає різні запити від європейців".
Це питання, щодо якого президент прийме остаточне рішення. Президент діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, який ми застосуємо і до питання про "Томагавки",
– сказав Венс.
Своєю чергою, заступник міністра оборони України зауважив, що удари вглиб території Росії ракетами можуть не лише послабити її воєнну промисловість, а й змусити Москву сісти за стіл переговорів, оскільки вартість продовження війни для неї буде невпинно зростати.
Останні новини про зброю для України: що відомо?
Крім цього, у Міноборони анонсували отримання літаків F-16, французьких Mirage та шведських Gripen, але терміни та кількість не уточнено. З літа 2025 року Україна отримує озброєння через європейську програму пріоритетних потреб PURL, за якою Європа купує зброю в США для передачі Україні.
29 вересня Зеленський провів технологічну Ставку з обговоренням далекобійних можливостей України та потреб оборонних сил у дронах і ракетах.
Раніше президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю. Відповідне рішення також підтримують представники чинної адміністрації.