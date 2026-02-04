Обвалим "жирные объекты", – эксперт предположил, когда Трамп может передать Украине Tomahawk

Сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk. Ранее американский лидер говорил о таком намерении, когда хотел надавить на Россию.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп сможет прибегнуть к истории с Tomahawk, когда будет видеть, что россияне сознательно затягивают переговоры. Однако по состоянию на сейчас вряд ли это произойдет.

"Он сможет прибегнуть к этой истории, когда будет видеть, что россияне сознательно затягивают переговоры, срывают их или продолжают массированные атаки в надежде на то, что пошатнется американская позиция, и они начнут давить на Киев по обмену территориями. Если тут что-то пойдет не так, то тогда это возможно. Сейчас я не думаю", – предположил он.

По его словам, тишина может быть, пока не состоятся переговоры Украины, России и США в Абу-Даби, которые продлятся 4 – 5 февраля. Если россияне сорвут переговорный процесс, то это может занять 6 – 8 недель.

Вероятнее всего, просто снова будут разговоры, которые привязаны к переговорному треку. Если переговорная линия будет сознательно срываться, это может затянуться глобально на полгода, пока не будут исчерпаны все дипломатические средства, которые американцы считают правильными,

– предположил эксперт.

Как Tomahawk изменит баланс сил?

Дмитрий Жмайло отметил, что Украина обвалила на 25% доходы от российской нефти. Эту работу нужно продолжать, учитывая тенденции на нефтяном рынке. А Tomahawk сможет уничтожать важные российские объекты.

Tomahawk имеет такие тактико-технические характеристики, что идет на сверхмалых высотах и учитывает перепады местности. Соответственно сможет при перегрузке российской ПВО уничтожать очень важные и "жирные" объекты,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

