Обвалимо "жирні об'єкти", – експерт припустив, коли Трамп може передати Україні Tomahawk

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk. Раніше американський лідер говорив про такий намір, коли хотів натиснути на Росію.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло озвучив 24 Каналу думку, що Трамп зможе вдатися до історії з Tomahawk, коли бачитиме, що росіяни свідомо затягують переговори. Однак станом на зараз навряд чи це станеться.

"Він зможе вдатися до цієї історії, коли буде бачити, що росіяни свідомо затягують переговори, зривають їх або продовжують масовані атаки в надії на те, що похитнеться американська позиція, і вони почнуть тиснути на Київ щодо обміну територіями. Якщо тут щось піде не так, то тоді це можливо. Зараз я не думаю", – припустив він.

За його словами, тиша може бути, поки не відбудуться переговори України, Росії та США в Абу-Дабі, які триватимуть 4 – 5 лютого. Якщо росіяни зірвуть перемовний процес, то це може зайняти 6 – 8 тижнів.

Найімовірніше, просто знову будуть розмови, які прив'язані до переговорного треку. Якщо перемовна лінія буде свідомо зриватися, це може затягнутися глобально на пів року, аж поки не будуть вичерпані усі дипломатичні засоби, які американці вважають правильними,

– припустив експерт.

Як Tomahawk змінить баланс сил?

Дмитро Жмайло зазначив, що Україна обвалила на 25% доходи від російської нафти. Цю роботу потрібно продовжувати, враховуючи тенденції на нафтовому ринку. А Tomahawk зможе знищувати важливі російські об'єкти.

Tomahawk має такі тактико-технічні характеристики, що йде на надмалих висотах та враховує перепади місцевості. Відповідно зможе при перевантаженні російської ППО знищувати дуже важливі та "жирні" об'єкти,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

