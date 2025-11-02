Авиаэксперт предположил, когда Украина сможет использовать Tomahawk от США

Издание CNN написало, что Пентагон якобы разрешил поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако это может произойти не раньше, чем весной 2026 года.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, до того времени важно наносить удары по России.

Читайте также Возможно, завтра у нас будут Tomahawk, я не знаю, – Зеленский подытожил встречу с Трампом

"Думаю, это будет не быстро, не раньше, чем весной следующего года. А к тому времени я очень надеюсь, что мы сможем бить и крылатыми ракетами, и баллистикой", – подчеркнул он.

Какие ракеты сейчас нужны Украине?

Константин Криволап отметил, что сейчас главное для Украины – это ракеты к Patriot, которые могли бы перехватывать российскую баллистику. Однако ракеты Tomahawk – это также достаточно важно.

Есть разведданные, без которых запускать ни Storm Shadow, ни SCALP, ни Tomahawk очень трудно. Тогда точность не будет такой существенной, как хотелось бы.

Сейчас Tomahawk помогали бы. Но думаю, что это не так существенно. Потому что сейчас мы достаточно серьезно лупим по всей России. Думаю, что к тому времени, когда будут Tomahawk, можно поставить на вооружение, научить наших людей работать с ними,

– сказал авиаэксперт.

О чем говорится в материале CNN?