Авіаексперт припустив, коли Україна зможе використовувати Tomahawk від США
- За даними CNN, Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk, але, як вважає авіаексперт, це може статися не раніше весни 2026 року.
- Костянтин Криволап зазначив, що Україні зараз важливі ракети до Patriot для перехоплення російської балістики.
Видання CNN написало, що Пентагон нібито дозволив постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте це може відбутися не раніше, ніж навесні 2026 року.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, до того часу важливо завдавати ударів по Росії.
"Думаю, це буде не швидко, не раніше, ніж навесні наступного року. А до того часу я дуже сподіваюся, що ми зможемо бити і крилатими ракетами, і балістикою", – підкреслив він.
Які ракети зараз потрібні Україні?
Костянтин Криволап зазначив, що зараз головне для України – це ракети до Patriot, які могли б перехоплювати російську балістику. Однак ракети Tomahawk – це також досить важливо.
Є розвіддані, без яких запускати ні Storm Shadow, ні SCALP, ні Tomahawk дуже важко. Тоді точність не буде такою суттєвою, як хотілося б.
Зараз Tomahawk допомагали б. Але думаю, що це не так суттєво. Тому що зараз ми досить серйозно лупимо по всій Росії. Думаю, що до того часу, коли будуть Tomahawk, можна поставити на озброєння, навчити наших людей працювати з ними,
– сказав авіаексперт.
Про що мовиться у матеріалі CNN?
Видання CNN із посиланням на трьох американських та європейських чиновників повідомляє, що Пентагон схвалив можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk дальністю близько 1,6 тисячі кілометрів. Там вирішили, що надання ракет Україні не матиме негативних впливів на американські запаси, про що раніше заявляв Білий дім.
Зазначається, що остаточне рішення щодо Tomahawk для України лежить виключно в політичній площині й повністю залежить від президента США Дональда Трампа.
Проте для ефективного використання цього озброєння Україною потрібно розв'язати певні проблеми. Зокрема, як українські військові тренуватимуться, як розгорнуть ці ракети, як запускатимуть.