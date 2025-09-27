США могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако пока непонятно, как их можно будет применить. Для этого нужны специальные пусковые средства, которых у страны сейчас нет.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что главной преградой остается техническая подготовка инфраструктуры. Он отметил, что политическое решение о поставках не станет проблемой, если будут готовы платформы для запуска.

Почему Украина до сих пор не может запускать Tomahawk?

После международных соглашений наземные пусковые установки Tomahawk ликвидировали, а кораблей с такими системами Украина не имеет. Поэтому сейчас отсутствуют любые средства, которые позволили бы использовать эти ракеты.

Их пусковые установки были уничтожены, кроме тех, которые были установлены на кораблях американского флота,

– объяснил эксперт по авиации.

Поэтому одних только ракет недостаточно. Для реального применения нужны новые платформы или готовые комплексы от партнеров, что потребует времени и ресурсов.

Германия восстанавливает сухопутные пусковые установки

Германия работает над восстановлением наземных вариантов запуска Tomahawk по американской лицензии. В Балтийском регионе уже дежурят корабли с этими ракетами, а на берегу испытывают первые сухопутные установки.

Сейчас немцы начали восстанавливать, по чертежам американцев, по их лицензии, возможности включения Tomahawk в свою сухопутную программу,

– отметил Криволап.

Этот опыт может стать ориентиром для Украины. Партнеры способны предоставить не только ракеты, но и технологии для запуска, но интеграция таких систем потребует дополнительного времени.

Какие ракеты могут появиться раньше Tomahawk?

Запуск Tomahawk в Украине возможен, но это требует технической адаптации и создания платформ. Эксперт считает, что быстрее наше государство получит другие образцы вооружения.

Я надеюсь, что раньше мы получим "Фламинго" и другие ракеты, чем мы получим Tomahawk,

– подытожил эксперт по авиации.

Таким образом, более реалистичным для Украины сейчас выглядит усиление арсенала другими системами. Перспектива Tomahawk остается открытой, но требует дополнительной подготовки.

Что известно об украинской ракете "Фламинго":