Если Трамп предоставит "Томагавки": авиаэксперт ответил, может ли Украина запускать эти ракеты
- Украина пока не имеет технической возможности для запуска ракет Tomahawk из-за отсутствия соответствующих пусковых средств.
- Германия восстанавливает наземные пусковые установки для Tomahawk по американской лицензии, что может стать ориентиром для Украины.
США могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако пока непонятно, как их можно будет применить. Для этого нужны специальные пусковые средства, которых у страны сейчас нет.
Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что главной преградой остается техническая подготовка инфраструктуры. Он отметил, что политическое решение о поставках не станет проблемой, если будут готовы платформы для запуска.
Смотрите также Увидел интересную перспективу: в Украинском конгрессе Америки объяснили изменение риторики Трампа
Почему Украина до сих пор не может запускать Tomahawk?
После международных соглашений наземные пусковые установки Tomahawk ликвидировали, а кораблей с такими системами Украина не имеет. Поэтому сейчас отсутствуют любые средства, которые позволили бы использовать эти ракеты.
Их пусковые установки были уничтожены, кроме тех, которые были установлены на кораблях американского флота,
– объяснил эксперт по авиации.
Поэтому одних только ракет недостаточно. Для реального применения нужны новые платформы или готовые комплексы от партнеров, что потребует времени и ресурсов.
Германия восстанавливает сухопутные пусковые установки
Германия работает над восстановлением наземных вариантов запуска Tomahawk по американской лицензии. В Балтийском регионе уже дежурят корабли с этими ракетами, а на берегу испытывают первые сухопутные установки.
Сейчас немцы начали восстанавливать, по чертежам американцев, по их лицензии, возможности включения Tomahawk в свою сухопутную программу,
– отметил Криволап.
Этот опыт может стать ориентиром для Украины. Партнеры способны предоставить не только ракеты, но и технологии для запуска, но интеграция таких систем потребует дополнительного времени.
Какие ракеты могут появиться раньше Tomahawk?
Запуск Tomahawk в Украине возможен, но это требует технической адаптации и создания платформ. Эксперт считает, что быстрее наше государство получит другие образцы вооружения.
Я надеюсь, что раньше мы получим "Фламинго" и другие ракеты, чем мы получим Tomahawk,
– подытожил эксперт по авиации.
Таким образом, более реалистичным для Украины сейчас выглядит усиление арсенала другими системами. Перспектива Tomahawk остается открытой, но требует дополнительной подготовки.
Что известно об украинской ракете "Фламинго":
- 17 августа появились первые фото ракеты FP-5 "Фламинго", а 20 августа президент подтвердил ее производство и заявил, что к зиме 2025/2026 года Украина будет иметь значительное количество этих снарядов.
- Производителем ракеты называют компанию Fire Point, которая планировала выйти на уровень около 200 единиц в месяц. Название "Фламинго" связывали с розовым цветом первых тестовых образцов.
- По данным Defense Express, ракета имеет дальность более 3000 километров, боевую часть 1150 килограммов и скорость до 950 километров в час.