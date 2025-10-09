В России паника из-за сообщений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Кремль реагирует на слухи заявлениями об угрозе и пытается запугать европейцев частыми предупреждениями о ракетной опасности.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что решение о передаче Tomahawk еще не принято. По его мнению, Москва разворачивает информационную кампанию заранее, опасаясь, что эти ракеты могут поразить важные военные цели в глубине России.

Смотрите также Трамп за это осуждал Байдена: республиканец предположил, когда Tomahawk ударят по России

Получила ли Украина ракеты Tomahawk?

Ступак отметил, что Украина пока не имеет Tomahawk, а решение об их передаче не принято. Дональд Трамп только заявил, что не принял окончательного решения, поэтому говорить о возможных ударах рано.

Их Украине еще не передали. У Украины их нет. Решение о передаче не принято,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что США имеют примерно 3,5 тысячи таких ракет, но неизвестно, сколько из них пригодны к использованию. Именно поэтому Россия пытается действовать на опережение, создавая информационный шум, пока ракеты не появились в Украине.

Как Россия пытается запугать Европу?

По мнению Ступака, Москва стремится запугать прежде всего европейцев, ведь оказывать давление непосредственно на США сейчас невыгодно. Кремль понимает, что передача Tomahawk изменит баланс сил, поэтому пытается предотвратить это еще до принятия решения.

Россия сразу пытается бить информационно на упреждение. Они понимают, что если эти ракеты будут переданы, это их смущает,

– отметил Ступак.

Такие заявления, по его словам, должны повлиять на общественное мнение в Европе и вызвать опасения относительно возможного ответа Москвы. На самом деле Кремль не имеет реальных рычагов, чтобы помешать военной поддержке Украины.

Путин играет вдвойне: угрозы и мирные сигналы

Россия сочетает шантаж и мнимую дипломатичность. Путин говорит о продлении договора с США по ядерному оружию, одновременно намекает на опасность новой эскалации. Так Москва пытается сохранить статус-кво и не допустить передачи Украине дальнобойного оружия.

Путин объявляет, что готов продлить срок действия договора о нераспространении ядерного оружия еще на год. В ответ Трамп говорит, что это классная идея,

– объяснил Иван Ступак.

Аналитик отметил, что Кремль пытается создать иллюзию мирных сигналов, чтобы отвлечь внимание США от Украины. В то же время российские технократы ищут способы сохранить бизнес-связи с Западом через Беларусь или совместные экономические проекты.

Последние новости о Tomahawk для Украины: