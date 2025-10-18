Владимир Зеленский прокомментировал страх Москвы перед дальнобойными ракетами Tomahawk. Он назвал их мощным оружием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после визита в Белый дом 17 октября.

Что сказал президент Украины?

После разговора с президентом США 17 октября украинского лидера спросили, чего, по его мнению, Путин хочет добиться от встречи с Трампом в Будапеште, и не стремится ли российский диктатор просто потянуть время.

Владимир Зеленский подчеркнул, что перспектива появления у Украины "Томагавков" вызывает у России страх, потому что это мощное оружие.

Они знают, какое у нас оружие, и понимают, что в сочетании с "Томагавками", на что мы способны,

– заявил президент.

Также украинского лидера спросили, покидает ли он Вашингтон с большим оптимизмом относительно того, что Украина получит "Томагавки".

"Я реалист", – ответил Зеленский.

Что Трамп говорит о предоставлении Украине ракет Tomahawk?