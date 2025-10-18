Зеленский объяснил, почему Россия боится получения ракет Tomahawk Украиной
- Владимир Зеленский отметил, что перспектива появления у Украины ракет Tomahawk вызывает у России страх, поскольку это мощное оружие.
- На вопрос, покидает ли он Вашингтон с большим оптимизмом относительно получения "Томагавков", Зеленский ответил, что является реалистом.
Владимир Зеленский прокомментировал страх Москвы перед дальнобойными ракетами Tomahawk. Он назвал их мощным оружием.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после визита в Белый дом 17 октября.
Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Что сказал президент Украины?
После разговора с президентом США 17 октября украинского лидера спросили, чего, по его мнению, Путин хочет добиться от встречи с Трампом в Будапеште, и не стремится ли российский диктатор просто потянуть время.
Владимир Зеленский подчеркнул, что перспектива появления у Украины "Томагавков" вызывает у России страх, потому что это мощное оружие.
Они знают, какое у нас оружие, и понимают, что в сочетании с "Томагавками", на что мы способны,
– заявил президент.
Также украинского лидера спросили, покидает ли он Вашингтон с большим оптимизмом относительно того, что Украина получит "Томагавки".
"Я реалист", – ответил Зеленский.
Что Трамп говорит о предоставлении Украине ракет Tomahawk?
Два источника, информированных о встрече, считают, что Дональд Трамп дал понять, что его приоритетом теперь является дипломатия, и предоставление Tomahawk может ее подорвать. По мнению источников, сейчас Трамп не намерен предоставить Украине дальнобойные ракеты.
В свою очередь, дипломат Владимир Огрызко в эфире дипломат Владимир Огрызко 24 Канала заметил, что все, что происходило с риторикой США за последнее время, демонстрировало, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Это и заявления самого Трампа, и его представителей.
Впрочем, для Трампа очень важны экономические связи с Россией, ведь там абсолютно нет конкуренции. Если Путин сделает президенту США какое-то выгодное предложение, то нельзя исключать, что он согласится.