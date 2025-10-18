Володимир Зеленський прокоментував страх Москви перед далекобійними ракетами Tomahawk. Він назвав їх потужною зброєю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після візиту у Білий дім 17 жовтня.

Що сказав президент України?

Після розмови з президентом США 17 жовтня українського лідера запитали, чого, на його думку, Путін хоче домогтися від зустрічі з Трампом у Будапешті, і чи не прагне російський диктатор просто потягнути час.

Володимир Зеленський підкреслив, що перспектива появи в України "Томагавків" викликає у Росії страх, тому що це потужна зброя.

Вони знають, яка у нас зброя, і розуміють, що в поєднанні з "Томагавками", на що ми здатні,

– заявив президент.

Також українського лідера запитали, чи залишає він Вашингтон з більшим оптимізмом щодо того, що Україна отримає" Томагавки".

"Я реаліст", – відповів Зеленський.

Що Трамп каже про надання Україні ракет Tomahawk?