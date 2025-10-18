Зеленський пояснив, чому Росія боїться отримання ракет Tomahawk Україною
- Володимир Зеленський зазначив, що перспектива появи в України ракет Tomahawk викликає у Росії страх, оскільки це потужна зброя.
- На запитання, чи залишає він Вашингтон з більшим оптимізмом щодо отримання "Томагавків", Зеленський відповів, що є реалістом.
Володимир Зеленський прокоментував страх Москви перед далекобійними ракетами Tomahawk. Він назвав їх потужною зброєю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після візиту у Білий дім 17 жовтня.
Що сказав президент України?
Після розмови з президентом США 17 жовтня українського лідера запитали, чого, на його думку, Путін хоче домогтися від зустрічі з Трампом у Будапешті, і чи не прагне російський диктатор просто потягнути час.
Володимир Зеленський підкреслив, що перспектива появи в України "Томагавків" викликає у Росії страх, тому що це потужна зброя.
Вони знають, яка у нас зброя, і розуміють, що в поєднанні з "Томагавками", на що ми здатні,
– заявив президент.
Також українського лідера запитали, чи залишає він Вашингтон з більшим оптимізмом щодо того, що Україна отримає" Томагавки".
"Я реаліст", – відповів Зеленський.
Що Трамп каже про надання Україні ракет Tomahawk?
Двоє джерел, поінформованих про зустріч, вважають, що Дональд Трамп дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія, і надання Tomahawk може її підірвати. На думку джерел, наразі Трамп не має наміру надати Україні далекобійні ракети.
Своєю чергою, дипломат Володимир Огризко в етері 24 Каналу зауважив, що усе, що відбувалося з риторикою США за останній час, демонструвало, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Це і заяви самого Трампа, і його представників.
Втім, для Трампа дуже важливі економічні зв'язки з Росією, адже там абсолютно немає конкуренції. Якщо Путін зробить президенту США якусь вигідну пропозицію, то не можна виключати, що він погодиться.