Есть только догадки: в AP рассказали, что известно о мотивах Крукса, стрелявшего в Трампа

Стрелка, который совершил покушение на Трампа, идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Следователи сейчас пытаются понять, зачем тот хотел убить экс-президента США.

ФБР заявило, что расследует поступок Крукса как акт внутреннего терроризма. Впрочем, отсутствие четких идеологических мотивов у молодого человека привело к расцвету теорий заговора.

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Что удалось выяснить следователям

Федеральное бюро расследований считает, что Крукс не имел сообщников. Также следователи не нашли никаких угрожающих комментариев в соцсетях или высказывания идеологических позиций, которые могли бы помочь объяснить, что побудило Томаса нацелиться на Трампа.

Накануне в сети распространили видео, на котором Крукс якобы выражает свою ненависть к республиканцам и Трампу. Впрочем, впоследствии выяснилось, что видео фейковое. Ролик был опубликован блогером после инцидента и быстро удален.

Родственники Крукса не ответили на многочисленные сообщения Associated Press. Его отец, Мэттью Крукс, сказал CNN поздно в субботу, что он пытается понять, "что, черт возьми, происходит", но не будет говорить о своем сыне, пока не поговорит с правоохранительными органами. Представитель ФБР сообщил журналистам, что семья Крукса сотрудничает со следствием.