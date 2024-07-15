Есть только догадки: в AP рассказали, что известно о мотивах Крукса, стрелявшего в Трампа
Источник:AP News
Стрелка, который совершил покушение на Трампа, идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Следователи сейчас пытаются понять, зачем тот хотел убить экс-президента США.
ФБР заявило, что расследует поступок Крукса как акт внутреннего терроризма. Впрочем, отсутствие четких идеологических мотивов у молодого человека привело к расцвету теорий заговора.
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Что удалось выяснить следователям
Федеральное бюро расследований считает, что Крукс не имел сообщников. Также следователи не нашли никаких угрожающих комментариев в соцсетях или высказывания идеологических позиций, которые могли бы помочь объяснить, что побудило Томаса нацелиться на Трампа.Обратите внимание! Накануне в сети распространили видео, на котором Крукс якобы выражает свою ненависть к республиканцам и Трампу. Впрочем, впоследствии выяснилось, что видео фейковое. Ролик был опубликован блогером после инцидента и быстро удален.
Родственники Крукса не ответили на многочисленные сообщения Associated Press. Его отец, Мэттью Крукс, сказал CNN поздно в субботу, что он пытается понять, "что, черт возьми, происходит", но не будет говорить о своем сыне, пока не поговорит с правоохранительными органами. Представитель ФБР сообщил журналистам, что семья Крукса сотрудничает со следствием.
- Правоохранители изучали историю и деятельность Томаса в социальных сетях. Приложение для чата Discord, популярное среди людей, которые играют в онлайн-игры, сообщил, что Крукс, кажется, имел учетную запись, но использовал его редко и не в течение последних нескольких месяцев. Нет никаких доказательств того, что он использовал свою учетную запись для пропаганды насилия или обсуждения своих политических взглядов, сказал представитель Discord.
- Политические предпочтения Крукса были не сразу понятны. Записи показывают, что он был зарегистрирован как избиратель от Республиканской партии в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании кампании также показывают, что он дал 15 долларов комитету прогрессивных политических действий 20 января 2021 года, в день, когда Байден вступил в должность.
- Крукс окончил среднюю школу Bethel Park High School в 2022 году. На последнем курсе парень был среди нескольких студентов, которые получили награду по математике и естественным наукам.
- Томас пытался присоединиться к школьной команде по стрельбе, но ему отказали, потому что он был плохим стрелком.
- По словам Джейсона Колера, который утверждает, что учился с Круксом в средней школе, тот подвергался постоянной травле со стороны сверстников.
- Крукс работал в доме престарелых помощником по диетическому питанию. Администратор дома сказала, что она была "шокирована и расстроена, узнав об инциденте".
- Для покушения на Трампа Крукс использовал винтовку типа AR, которую, как утверждают органы власти, по их мнению, приобрел его отец. Пока неизвестно, взял ли он пистолет без разрешения своего отца.
- В день нападения Крукс был одет в футболку с Demolition Ranch, популярного канала YouTube, который регулярно публикует видео, на которых его создатель стреляет из пистолетов и автоматов по мишеням, среди которых есть человеческие манекены.
- У Крукса в авто, которым он прибыл на митинг, нашли материалы для изготовления бомбы.