Наразі є лише здогадки: в AP розповіли, що відомо про мотиви Крукса, який стріляв у Трампа

Стрільця, який вчинив замах на Трампа, ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса. Слідчі наразі намагаються зрозуміти, навіщо той хотів вбити експрезидента США.

ФБР заявило, що розслідує вчинок Крукса як акт внутрішнього тероризму. Втім, брак чітких ідеологічних мотивів у молодого чоловіка призвів до розквіту теорій змови.

Дивіться також У Трампа стріляли під час мітингу: все, що відомо про замах на кандидата в президенти США

Що вдалося з'ясувати слідчим

Федеральне бюро розслідувань вважає, що Крукс не мав спільників. Також слідчі не знайшли жодних погрозливих коментарів у соцмережах або висловлення ідеологічних позицій, які могли б допомогти пояснити, що спонукало Томаса націлитися на Трампа.

Напередодні у мережі поширили відео, на якому Крукс нібито висловлює свою ненависть до республіканців і Трампа. Втім, згодом з'ясувалося, що відео фейкове. Ролик був опублікований блогером після інциденту та швидко видалений.

Родичі Крукса не відповіли на численні повідомлення Associated Press. Його батько, Метью Крукс, сказав CNN пізно в суботу, що він намагається зрозуміти, "що в біса відбувається", але не буде говорити про свого сина, поки не поговорить з правоохоронними органами. Представник ФБР повідомив журналістам, що родина Крукса співпрацює зі слідством.