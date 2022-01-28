Трагедия в Днепре: известно, когда будут прощаться с погибшими нацгвардейцами

В Днепре 27 января произошла трагедия – нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу. В результате погибли четверо военных и одна гражданская.

Кроме жертв стрельбы, есть пострадавшие. Они – в больницах, в самом тяжелом состоянии молодая военная Жанна Шарова.

Читайте также "Открывает глаза, хочет разговаривать": врачи рассказали о состоянии девушки, которую тяжело ранил Рябчук

Дата прощания с жертвами стрельбы

С погибшими на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардейцами, которых накануне расстрелял 20-летний Артем Рябчук, будут прощаться 29 января.

Среди погибших есть 4 военных и 1 гражданская женщина, дежурившая на проходной:

21-летний старший солдат Леонид Черник – родом из Новой Каховки на Херсонщине,

21-летний младший сержант Александр Драган – из Березино Одесской области,

старший лейтенант Александр Буганов,

старший солдат Артем Левковский,

контролер КПП Вера Лебединец.

Напомним, семьям погибших в результате стрельбы на заводе выплатят денежную помощь в размере 1,8 миллиона гривен.

Стрельба на "Южмаше" в Днепре: коротко

В ночь на 27 января срочник Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были нести стражу на заводе "Южмаш".

Кроме 5 погибших, в стрельбе пострадали 5 человек.

После содеянного Рябчук вместе с оружием покинул завод. Однако впоследствии нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.

Рябчука задержали в селе Подгородном Днепропетровской области.

Ему предъявили подозрение сразу по трем статьям.

Брифинг ГБР по делу стрельбы в Днепре: смотрите видео