Трагедия в Днепре: известно, когда будут прощаться с погибшими нацгвардейцами

28 января 2022 , 11:33
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Источник:

ТСН

В Днепре 27 января произошла трагедия – нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу. В результате погибли четверо военных и одна гражданская.

Кроме жертв стрельбы, есть пострадавшие. Они – в больницах, в самом тяжелом состоянии молодая военная Жанна Шарова.

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Дата прощания с жертвами стрельбы

С погибшими на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардейцами, которых накануне расстрелял 20-летний Артем Рябчук, будут прощаться 29 января.

Среди погибших есть 4 военных и 1 гражданская женщина, дежурившая на проходной:

  • 21-летний старший солдат Леонид Черник – родом из Новой Каховки на Херсонщине,
  • 21-летний младший сержант Александр Драган – из Березино Одесской области,
  • старший лейтенант Александр Буганов,
  • старший солдат Артем Левковский,
  • контролер КПП Вера Лебединец.

Напомним, семьям погибших в результате стрельбы на заводе выплатят денежную помощь в размере 1,8 миллиона гривен.

Важно! Стрелку Артему Рябчуку 28 января должны избрать меру пресечения. Следователи будут просить а рест без права внесения залога.

Стрельба на "Южмаше" в Днепре: коротко

Брифинг ГБР по делу стрельбы в Днепре: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська