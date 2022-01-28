В областной больнице имени Мечникова рассказали, что состояние Шаровой дает основания для оптимизма. В то же время с прогнозами медики пока осторожны.

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Шарова – подключена к аппарату ИВЛ. Девушке уже лучше. Ей перелили 4,5 литра крови.

Гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко заявил, что медики делают все возможное, чтобы девушка выздоровела.

Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но у нас есть стабилизация,

– заявил Рыженко.



Жанна Шарова / Afisha Dnepr

Шарова потеряла более 3 литров крови

Рябчук трижды выстрелил в молодую военную. Попал в колено, плечо и в живот. Девушка потеряла более 3 трех литров крови.

Рыженко рассказывал, что девушке сделали операцию. Что в четверг, 27 января, гендиректор больницы заметил: "если она выживет, то это будет еще один подвиг в больнице имени Мечникова".

По словам Рыженко, девушка очнулась и не могла вспомнить, что произошло. Но им даже удалось несколько минут поговорить.

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