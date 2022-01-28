Трагедія у Дніпрі: коли прощатимуться із загиблими нацгвардійцями

У Дніпрі 27 січня сталася трагедія – нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину. У результаті загинули четверо військових та одна цивільна.

Окрім жертв стрілянини, є постраждалі. Вони – у лікарнях, у найважчому стані молода військова Жанна Шарова.

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Дата прощання із жертвами стрілянини

Із загиблими на заводі "Південмаш" у Дніпрі нацгвардійцями, яких напередодні розстріляв 20-річний Артем Рябчук, прощатимуться 29 січня.

Серед загиблих є 4 військових та 1 цивільна жінка, яка чергувала на прохідній:

21-річний старший солдат Леонід Черник – родом з Нової Каховки на Херсонщині,

21-річний молодший сержант Олександр Драган – з Березиного Одеської області,

старший лейтенант Олександр Буганов,

старший солдат Артем Левківський,

контролерка КПП Віра Лебединець.

Нагадаємо, сім'ям загиблих внаслідок стрілянини на заводі виплатять грошову допомогу в розмірі 1,8 мільйона гривень.

Стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі: коротко

Стрілку Артему Рябчуку 28 січня мають обрати запобіжний захід. Слідчі проситимуть арешт без права внесення застави

Брифінг ДБР у справі стрілянини у Дніпрі: дивіться відео