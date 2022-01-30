Трагедия на "Южмаше", новый локдаун в Украине – видео недели

Нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли 5 человек. Ивано-Франковская область первой перешла в красную зону.

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Трагедия в Днепре

Жертвами стрельбы в Днепре на "Южмаше" стали 5 человек: 4 военных и одна гражданская. Среди них – Леонид Черник. Мама погибшего солдата Виктория Юркевич призналась, что не знает, как ей жить дальше.

В Днепре на "Южмаше" произошла стрельба: смотрите видео

Прикарпатье в красной зоне

С 24 января в Ивано-Франковской области начали действовать ограничения красной зоны. Там был введен ряд ограничений. В частности, запретили работу заведений питания, торговых центров, непродовольственных рынков, спортзалов и т.д.

Прикарпатье первым вошло в красную зону: смотрите видео

Обучение по обращению с оружием

Во Львове начали проводить обучение по обращению с оружием. Участниками учеб стали работники коммунальных учреждений, а преподавали – ветераны войны на Донбассе. По мнению мэра Андрея Садового, такие учения горожан являются основой противодействия всем угрозам.

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Бомбоубежища в Харькове

В Харькове коммунальные службы и жители города активно работают над расчисткой и подготовкой подвальных помещений. Всего в городе насчитывается более 4 тысяч бомбоубежищ.

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Интересный проект в Харькове

В Харькове планируют трансформировать закрытый полигон бытовых отходов. На его месте будет создан лыжный курорт. Проект планируют реализовать до осени 2022 года, ведь мусорную гору уже начали превращать в лыжную.

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