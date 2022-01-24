Последние несколько суток Ивано-Франковская область является одним из лидеров по количеству больных. Из-за критических показателей, в регионе усилили карантинные ограничения.
Заметьте В Украине еще три области могут "покраснеть", – Ляшко
Какие ограничения будут действовать на Ивано-Франковщине
С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области будет действовать ряд карантинных ограничений. В частности запрещается работа:
- заведений питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- учреждений образования (кроме детских садов и начальных школ);
- непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.
Также красная зона предусматривает запрет проведения массовых мероприятий за исключением спортивных соревнований. Однако их можно проводить только без зрителей.
И обратите внимание на то, что вышеупомянутые запреты на работу тех или иных учреждений не являются актуальными, если 100% работников и посетителей получат сертификат про полный курс вакцинации (то есть о получении 2 доз вакцины), сертификат о выздоровлении от коронавируса или отрицательный экспресс-тест на антиген, который действителен 72 часа.
Какие привилегии получают вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине: актуальная статистика
- За сутки 23 января в Украине выявили 12 915 случаев заболевания коронавирусом.
- В больницы попали 1 826 больных. К сожалению, 67 украинцев умерли от болезни.
- Среди лидеров по количеству новых больных – Львовщина, Ивано-Франковщина и Харьковщина. В Ифано-Франковской области выявили 1 765 новых случаев.
К теме предлагаем сюжет о сокращении срока действия COVID-сертификатов: смотрите видео