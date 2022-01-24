Останні кілька діб Івано-Франківська область є одним із лідерів за кількістю хворих. Через критичні показники, у регіоні посилили карантинні обмеження.

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Які обмеження діятимуть на Івано-Франківщині

Від сьогодні в Івано-Франківській області діятиме низка карантинних обмежень. Зокрема забороняється робота:

закладів харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

торгових центрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

закладів освіти (крім дитячих садків та початкових шкіл);

непродовольчих ринків, спортзалів, басейнів та фітне-сцентрів;

закладів культури, крім історико-культурних заповідників.

Також червона зона передбачає заборону проведення масових заходів, за винятком спортивних змагань. Однак їх можна проводити лише без глядачів.

Та зверніть увагу на те, що вищезазначені заборони на роботу тих чи інших закладів не є актуальними, якщо 100% працівників та відвідувачів матимуть сертифікат про повний курс вакцинації (тобто про отримання 2 доз вакцини), сертифікат про одужання від коронавірусу чи негативний експрес-тест на антиген, який дійсний 72 години.



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Коронавірус в Україні: актуальна статистика

За добу 23 січня в Україні виявили 12 915 випадків захворювання на коронавірус.

До лікарень потрапили 1 826 хворих. На жаль, 67 українців померли від хвороби.

Серед лідерів за кількістю нових хворих – Львівщина, Івано-Франківщина та Харківщина. В Івано-Франківській області виявили 1 765 нових випадків.

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