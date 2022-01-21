Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами та представниками ЗМІ.

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Міністр пояснив, що у цих трьох регіонах декілька днів поспіль погіршуються показники інфікування. За його словами, у Львівській області, наприклад, зростає динаміка госпіталізацій.

Водночас там інші дані наразі "адекватні, тому мова не йде про введення червоного рівня обмежень".

Сьогодні у Рівненській області вперше приєднався другий показник. Якщо два дні другий показник-динаміка рівня госпіталізації буде перевищено – то вона (Рівненщина – 24 канал) може зайти у червоний рівень небезпеки,

– наголосив Віктор Ляшко.

Глава МОЗ додав, що Буковина – також потенційно наступний кандидат на перехід до червоної зони.

Зверніть увагу! Державна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила встановити з 24 січня червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

В Україні – спалах коронавірусу

Віктор Ляшко 20 січня заявив, що кількість випадків зараження свідчить про початок спалаху коронавірусу в Україні. Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентр – західні області.

Водночас очільник МОЗ вказав, що найскладніша епідситуація на Прикарпатті, а, окрім цього, негативна динаміка спостерігається у:

Чернівецькій;

Львівській;

Тернопільській областях.

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