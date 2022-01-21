Відповідне рішення схвалили у четвер, 21 січня, під час позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
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Держкомісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області,
– зазначив посадовець.
В Україні – спалах коронавірусу
Віктор Ляшко 20 січня зявив, що кількість випадків зараження свідчить про початок спалаху коронавірусу в Україні. Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентр – західні області.
Водночас очільник МОЗ вказав, що найскладніша епідситуація на Прикарпатті, а, окрім цього, негативна динаміка спостерігається у:
- Чернівецькій;
- Львівській;
- Тернопільській областях.
Загальна ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли – 3 819 538 людей;
- одужали – 3 576 268 громадян;
- померли – 98 993 пацієнти.
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Текст публікації Олега Немчінова:
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.