Про те, як змінювалася ситуація з коронавірусом протягом 2021 року, що буде з карантином в Україні у 2022 році та чи може COVID-19 стати звичайною сезонною хворобою – розповідає сайт 24 каналу.
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Яка наразі ситуація в Україні
За даними МОЗ, станом на 18 січня 2022 року 4 області відповідають "помаранчевій" зоні:
- Івано-Франківська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Чернівецька.
Всі інші області та місто Київ поки що перебувають у "жовтій" зоні.
Рівень епідемічної ситуації у різних областях України / Дані МОЗ
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.
Також був зменшений термін дії документа про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтого" COVID-сертифіката та довідки форми 063-О. Раніше вони були чинними протягом 120 днів, а з 6 грудня – 30 днів. У випадку, якщо людина не зробила другу дозу вакцини протягом 30 днів, її документ перестає діяти.
Інфографіка сайту 24 каналу
Як змінювалася ситуація з COVID-19
Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), розповів, що у 2020 році захворюваність рухалася відносно сезонності інших грипоподібних захворювань.
Для Європи й України – це було зростання весною і восени, а, наприклад, для Південної Америки – зростання влітку. Ця сезонність спостерігалася до кінця першої половини 2021 року.
2021 рік став набагато складнішим з точки зору прогнозування, і основна причина – у мутації вірусу. У 2021 році сезонність абсолютно відійшла на другий план, хоча у 2020 сезонність та карантинні обмеження були основними факторами, за якими відбувалося прогнозування. У 2021 році прийшли нові фактори – це тривалість імунітету. Другий великий фактор – це вакцинація та її темпи. Але залишився фактор впливу карантинних обмежень, який був і раніше,
– пояснив Ганиченко.
Динаміка захворюваності на коронавірус / Інфографіка KSE
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Фахівець також зазначив, що в наразі в України достатньо ресурсів, щоб вакцинувати близько 1% дорослого населення за добу. Загалом, за 2021 рік Україна виконала ціль ВООЗ щодо вакцинації 40% дорослого населення. Хоча у ВООЗ була ціль щепити 40% всього населення.
За 2021 рік трошки менше ніж 15 мільйонів українців отримали щеплення принаймні однією дозою. І менше ніж 14 мільйонів осіб пройшли повний курс вакцинації. Станом на 31 грудня 2021 року 44% дорослого населення повністю були вакциновані в Україні,
– уточнила Катерина Кузьмінова, аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.
Динаміка вакцинації в Україні / Інфографіка KSE
Що буде з карантином в Україні у 2022 році
Експерти впевнені, що коронавірус у 2022 році нікуди не зникне, а продовжить мутувати. Так, аналіз Київської школи економіки також демонструє більшу протяжність та потужність осінньої Дельта-хвилі за весняну.
Саме тому у разі підтвердження більшої поширюваності та більшої стійкості до вакцин новий штам Омікрон, виявлений вперше в Південній Африці, може вимагати ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році та впровадження додаткових стримуючих заходів – продовження системи адаптивного карантину.
Випадків зараження штамом Омікрон поки не так багато в Україні. Ми говоримо про те, що будуть створюватися кластери, де буде починатися поширення захворюваності в Україні. І це поширення може починатися з будь-якого регіону. Наприклад, під час хвилі Дельта першим регіоном, який опинився у червоній зоні, стала Херсонська область, яка під час весняної хвилі показувала хороші результати,
– зауважив Юрій Ганиченко.
Аналітики уточили, що наразі у зоні потенційного ризику перебувають два українські регіони – Сумська та Івано-Франківська, де коефіцієнти виявлення нових випадків складають 24,8% та 22,1% відповідно при рекомендованих ВООЗ 5%. В KSE прогнозують, що нова хвиля може розпочатися в країні вже в січні.
За даними МОЗ, Україна не уникне нового спалаху COVID-19 / Фото Pixabay
Експерти ВООЗ припустили, що пандемія коронавірусу може перейти у форму сезонної хвороби. Так, за планами ВООЗ до кінця 2022 року буде вакциновано 70% населення.
Ми переконані, що до кінця 2022-го року ситуація з коронавірусом стане контрольованою і ми зможемо значно знизити кількість випадків тяжкого перебігу хвороби та смертей. Якщо ми досягнемо позначки у 70% вакцинованих, то будемо у кардинально іншій ситуації з точки зору епідеміології,
– заявила очільниця експертної групи ВООЗ Марія ван Керкхове.
Перехід від пандемії до стану сезонного захворювання буде відрізнятися у кожній країні залежно від рівня імунітету серед населення та рівня вакцинації.
Коронавірус може стати звичайною сезонною хворобою, але є умова / Фото Pixabay
Але все ж з часом COVID-19 може стати просто сезонною хворобою, яка вже не буде настільки загрозливою для населення. Але для того, аби коронавірус став ендемічним, необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.
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