У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що цього разу хвиля зараження відрізнятиметься від попередніх. У першу чергу це стосуватиметься кількості виявлених випадків COVID-19.

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Це особливості перебігу хвилі зі штамом Омікрон, який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах Всесвітньої організації охорони здоров'я,

– зазначили у МОЗ.

Омікрон зафіксували у 9 областях

В Україні випадки зараження Омікроном станом на 20 січня зафіксували у дев'ятьох областях:

Київській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Одеській;

Полтавській;

Тернопільській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Херсонській.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші.



Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли – 3 799 382 людини;

одужали – 3 571 782 громадяни;

померли – 98 843 пацієнти.

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