У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що цього разу хвиля зараження відрізнятиметься від попередніх. У першу чергу це стосуватиметься кількості виявлених випадків COVID-19.

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Це особливості перебігу хвилі зі штамом Омікрон, який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах Всесвітньої організації охорони здоров'я,
– зазначили у МОЗ.

Омікрон зафіксували у 9 областях

В Україні випадки зараження Омікроном станом на 20 січня зафіксували у дев'ятьох областях:

  • Київській;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Тернопільській;
  • Львівській;
  • Івано-Франківській;
  • Херсонській.


Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • захворіли – 3 799 382 людини;
  • одужали – 3 571 782 громадяни;
  • померли – 98 843 пацієнти.

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