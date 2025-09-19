Укр Рус
19 сентября, 15:54
У Зеленского объяснили, почему США так давят на ЕС из-за российской нефти и газа

Алина Вишневская
Основные тезисы
  • США призывают Европу прекратить покупать российскую нефть и газ, заявляя, что только после этого готовы ввести санкции против Кремля.
  • Михаил Подоляк констатировал, что Европа не готова полностью изолировать Россию, а США требуют более жесткой позиции для завершения войны.

США неоднократно призывали Европу прекратить покупать российскую нефть и газ. Только после этого Дональд Трамп готов ввести новые санкции против энергетического сектора России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что у США и Европы нет синхронизированной позиции по усилению давления на Россию.

Почему США давят на Европу?

Подоляк отметил, что дело даже не в Венгрии и Словакии, которые полностью зависят от российских энергоресурсов и блокируют те или иные решения Евросоюза. Ведь многие европейские страны до сих пор покупают напрямую либо через посредников российский сжиженный газ и нефтепродукты в большом количестве.

Поэтому, по его словам, претензии должны быть касаемо неготовности Европы категорически изолировать Россию, то есть не поддаваться влиянию своих бизнес-групп. Путина очень стимулирует то, что ЕС никак не решится на определенные шаги:

  1. Прежде всего речь идет о неготовности Европы вводить полноценные санкции против России.
  2. Евросоюз не спешит направить российские замороженные активы на противодействие войне, которую развязал Кремль.
  3. Европейцы не готовы даже на своей же территории сбивать дроны или ракеты, которые запускает Россия. Также ЕС должен был бы делать более жесткие заявления в ответ на подобные действия Кремля.

И в США сейчас, отметил советник главы ОП, в этом вопросе довольно хорошая позиция.

Соединенные Штаты достаточно четко говорят: чтобы закончить войну, надо заставить Россию. Мы готовы к санкциям, но к синхронизированным, 
– заявил Подоляк.

В то же время, добавил он, США акцентируют на том, что Россия атакует Восточную Европу, то есть прежде всего это вопрос европейской безопасности. Учитывая это, Европа должна вкладываться немного больше, чем США.

Как Трамп и ЕС видят давление на Россию?

  • 12 сентября Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Кремля "быстро иссякает" и пригрозил применить новые санкции. Президент США выразил сомнение, что Путин может сделать какие-то шаги в приближении мира.
  • Однако США и ЕС не могут прийти к согласию относительно новых санкций против России. Ведь Трамп выдвинул Европе ультиматум, чтобы она прекратила закупку российской нефти и ввела санкции против Индии и Китая.
  • Из-за требований Трампа Еврокомиссия откладывала одобрение нового пакета санкций против России. В конце концов его таки утвердили 19 сентября. Как отметила дипломат ЕС Кая Каллас, эти санкции направлены на то, чтобы лишить Москву средств для ведения войны.