Терпение заканчивается: какую тактику против Путина решил применить Трамп
- Трамп пытается надавить на Путина из-за саботажа мирного плана, на что указала представительница США на заседании Совета Безопасности ООН.
- Мирный план Трампа для Украины включает 20 пунктов, и Кремль старается избежать прямого отказа, играя на паузах.
На заседании Совета безопасности ООН представительница США заявила, что Россия саботирует мирный план Дональда Трампа. В Вашингтоне связали это с применением "Орешника" и ударами по энергетической инфраструктуре Украины.
Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что такие формулировки были сигналом, который согласовали в Белом доме. Он отметил, что Трамп пытается поджать Путина, потому что ему нужен результат.
Заявление США в Совбезе ООН стало частью линии Белого дома
Фразы о саботаже и срыве договоренностей, по мнению Саакяна, не появляются на таких площадках случайно. В команде Трампа публичная позиция должна звучать одинаково, без самодеятельности. Поэтому выступление в Совбезе скорее задает тон, чем просто комментирует события.
Теме Брюс не сказала бы ничего без одобрения из Белого дома,
– отметил Саакян.
Такой шаг позволяет Вашингтону зафиксировать ответственного за торможение процесса. Это также создает рамку для последующих действий, если Москва и дальше будет затягивать переговоры. Для Трампа важно, чтобы внутри США было видно, кто срывает договоренности.
Как Кремль тянет время и почему Трамп переходит к давлению?
Мирный план Трампа для Украины выглядит сложным, но для России он еще менее приемлем после изменений. Из-за этого Кремль оказался в ситуации, когда нужно избегать прямого отказа, но и не соглашаться. Поэтому Москва ищет способ тянуть время и играть на паузах.
Россия стоит перед вопросом сказать Трампу нет, но не говоря нет,
– пояснил политолог.
На этом фоне для Трампа появляется собственный дедлайн, потому что ему нужен результат и повод отчитываться. Саакян отметил, что в такой логике терпение президента США не безгранично.
Терпение у Трампа действительно завершается. Трамп сейчас пытается поджать Россию, чтобы это выглядело внутри США как давление на Россию,
– сказал он.
В то же время это не означает мгновенного удара по режиму Путина. Трамп может откладывать жесткие решения и переключать внимание на другие темы. Поэтому давление может идти волнами, а не одним резким шагом.
Что известно о мирном плане и переговорах сейчас?
- Владимир Зеленский раскрыл, что есть драфт "базового документа" на 20 пунктов о завершении войны. По его словам, это рамка, которая эволюционировала из 28 пунктов, и к ней добавляются отдельные тексты о гарантиях безопасности, восстановлении и экономическом развитии, а также двусторонние гарантии от США.
- Зеленский уточнил, что самые чувствительные вопросы, в частности территории, должны обсуждаться на уровне лидеров, а для любых решений через референдум нужно реальное прекращение огня минимум на 60 дней. Он также сказал, что по поводу Запорожской атомной электростанции компромисса пока нет, а различные варианты управления станцией еще обсуждаются.
- Дмитрий Жмайло заявил, что Украина, Европа и США сейчас имеют общую позицию, но Кремль, если пойдет на контакт, может выдвигать неприемлемые условия.
- Кит Келлог в интервью также назвал Путина главной преградой для сделки и предположил, что российский лидер не согласится на европейских миротворцев при наличии гарантий безопасности от США.