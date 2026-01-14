Терпіння закінчується: яку тактику проти Путіна вирішив застосувати Трамп

На засіданні Ради безпеки ООН представниця США заявила, що Росія саботує мирний план Дональда Трампа. У Вашингтоні пов'язали це із застосуванням "Орешника" та ударами по енергетичній інфраструктурі України.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі формулювання були сигналом, який узгодили в Білому домі. Він зазначив, що Трамп намагається підтиснути Путіна, бо йому потрібен результат.

Дивіться також Подвійний удар, – полковник запасу розібрав, чим ЗСУ створюють блекаут на території Росії

Заява США в Радбезі ООН стала частиною лінії Білого дому

Фрази про саботаж і зрив домовленостей, на думку Саакяна, не з'являються на таких майданчиках випадково. У команді Трампа публічна позиція має звучати однаково, без самодіяльності. Тому виступ у Радбезі радше задає тон, ніж просто коментує події.

Темі Брюс не сказала б нічого без схвалення з Білого дому,

– зазначив Саакян.

Такий крок дозволяє Вашингтону зафіксувати відповідального за гальмування процесу. Це також створює рамку для наступних дій, якщо Москва й далі затягуватиме переговори. Для Трампа важливо, щоб усередині США було видно, хто зриває домовленості.

Як Кремль тягне час і чому Трамп переходить до тиску?

Мирний план Трампа для України виглядає складним, але для Росії він ще менш прийнятний після змін. Через це Кремль опинився в ситуації, коли потрібно уникати прямої відмови, але й не погоджуватися. Тому Москва шукає спосіб тягнути час і грати на паузах.

Росія стоїть перед питанням сказати Трампу ні, але не кажучи ні,

– пояснив політолог.

На цьому тлі для Трампа з'являється власний дедлайн, бо йому потрібен результат і привід звітувати. Саакян наголосив, що в такій логіці терпіння президента США не безмежне.

Терпіння в Трампа дійсно завершується. Трамп зараз намагається підтиснути Росію, щоб це виглядало всередині США як тиск на Росію,

– сказав він.

Водночас це не означає миттєвого удару по режиму Путіна. Трамп може відкладати жорсткі рішення і переключати увагу на інші теми. Тому тиск може йти хвилями, а не одним різким кроком.

Що відомо про мирний план і переговори зараз?