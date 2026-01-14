Терпіння закінчується: яку тактику проти Путіна вирішив застосувати Трамп
- Трамп намагається підтиснути Путіна через саботаж мирного плану, що відзначила представниця США на засіданні Ради безпеки ООН.
- Мирний план Трампа для України включає 20 пунктів, і Кремль намагається уникнути прямої відмови, граючи на паузах.
На засіданні Ради безпеки ООН представниця США заявила, що Росія саботує мирний план Дональда Трампа. У Вашингтоні пов'язали це із застосуванням "Орешника" та ударами по енергетичній інфраструктурі України.
Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі формулювання були сигналом, який узгодили в Білому домі. Він зазначив, що Трамп намагається підтиснути Путіна, бо йому потрібен результат.
Дивіться також Подвійний удар, – полковник запасу розібрав, чим ЗСУ створюють блекаут на території Росії
Заява США в Радбезі ООН стала частиною лінії Білого дому
Фрази про саботаж і зрив домовленостей, на думку Саакяна, не з'являються на таких майданчиках випадково. У команді Трампа публічна позиція має звучати однаково, без самодіяльності. Тому виступ у Радбезі радше задає тон, ніж просто коментує події.
Темі Брюс не сказала б нічого без схвалення з Білого дому,
– зазначив Саакян.
Такий крок дозволяє Вашингтону зафіксувати відповідального за гальмування процесу. Це також створює рамку для наступних дій, якщо Москва й далі затягуватиме переговори. Для Трампа важливо, щоб усередині США було видно, хто зриває домовленості.
Як Кремль тягне час і чому Трамп переходить до тиску?
Мирний план Трампа для України виглядає складним, але для Росії він ще менш прийнятний після змін. Через це Кремль опинився в ситуації, коли потрібно уникати прямої відмови, але й не погоджуватися. Тому Москва шукає спосіб тягнути час і грати на паузах.
Росія стоїть перед питанням сказати Трампу ні, але не кажучи ні,
– пояснив політолог.
На цьому тлі для Трампа з'являється власний дедлайн, бо йому потрібен результат і привід звітувати. Саакян наголосив, що в такій логіці терпіння президента США не безмежне.
Терпіння в Трампа дійсно завершується. Трамп зараз намагається підтиснути Росію, щоб це виглядало всередині США як тиск на Росію,
– сказав він.
Водночас це не означає миттєвого удару по режиму Путіна. Трамп може відкладати жорсткі рішення і переключати увагу на інші теми. Тому тиск може йти хвилями, а не одним різким кроком.
Що відомо про мирний план і переговори зараз?
- Володимир Зеленський розкрив, що є драфт "базового документа" на 20 пунктів про завершення війни. За його словами, це рамка, яка еволюціонувала з 28 пунктів, і до неї додаються окремі тексти про гарантії безпеки, відновлення та економічний розвиток, а також двосторонні гарантії від США.
- Зеленський уточнив, що найчутливіші питання, зокрема території, мають обговорюватися на рівні лідерів, а для будь-яких рішень через референдум потрібне реальне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Він також сказав, що щодо Запорізької атомної електростанції компромісу поки немає, а різні варіанти управління станцією ще обговорюються.
- Дмитро Жмайло заявив, що Україна, Європа і США зараз мають спільну позицію, але Кремль, якщо піде на контакт, може висувати неприйнятні умови.
- Кіт Келлог в інтерв'ю також назвав Путіна головною перепоною для угоди і припустив, що російський лідер не погодиться на європейських миротворців за наявності гарантій безпеки від США.